Incidenti: incidente in via San Cristoforo a Trezzano, a Cesano ciclista investito, a Corsico anziana investita

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 novembre 2021 – Tre gli incidenti di rilievo oggi in zona, dopo quelli che hanno interessato la tangenziale ovest in settimana. Mentre si registrano ancora disagi al traffico lungo la Nuova Vigevanese, all’altezza degli svincoli per la Tangenziale Ovest, alcuni chiusi per lavori, alcuni eventi hanno interessato la viabilità secondaria dei tre comuni.

Il primo è avvenuto a Corsico, in via 2 Giugno, all’incrocio con via Turati, intorno alle ore 11.40, quando una donna di 84 anni è stata urtata in modo lieve da un veicolo ed è stata trasportata in codice verde al San Carlo, per le contusioni riportate in una caduta.

Il secondo è avvenuto, intorno alle ore 12.30, in via San Cristoforo, a Trezzano sul Naviglio, dove due auto si sono scontrate e un uomo di 42 anni e una donna di 57 anni, entrambe conducenti dei veicoli, uno dei quali si è ribaltato, sono sono stati soccorsi dal personale sanitario di due ambulanze e dai Vigili del Fuoco, e sono stati trasportati in codice giallo, uno al San Carlo e una all’Humanitas di Rozzano. Mentre le forze dell’ordine hanno proceduto ai rilievi del sinistro.

A Cesano Boscone, invece, all’incrocio tra via Monte Grappa e via Libertà, un ciclista di 29 anni è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo, per le contusioni riportate dopo la caduta, dovuta all’impatto con un veicolo.

V. A.