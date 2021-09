Incontri elettorali ASSOEDILIZIA – MARCO GRASSO

In occasione delle prossime elezioni amministrative di Milano ACHILLE COLOMBO CLERICI INCONTRA MARCO GRASSO CANDIDATO DELLA LISTA LEGA SALVINI AL COMUNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021. Il Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha incontrato il candidato al Consiglio Comunale di Milano MARCO GRASSO in occasione delle prossime elezioni amministrative.

Nel corso di un amichevole e franco colloquio, sono stati affrontati numerosi temi riguardanti la città, in particolare il rilancio post-pandemia e la casa, sotto i diversi profili, sociale, economico, fiscale,

Colombo Clerici ha sottolineato come ci siano alcuni segnali di ripresa – come dimostra il successo superiore alle aspettative del Salone del mobile – ma che ancora ci sia molta strada da fare. La Città abbisogna della collaborazione di tutti gli attori metropolitani, dalle imprese agli artigiani, dai professionisti agli esercenti agli operatori turistici affinché, anche attraverso adeguati incentivi, come capitale economica e finanziaria del Paese, mantenga il ruolo che da sempre le è riconosciuto, di protagonista continentale.

E’ perciò fondamentale che la futura amministrazione comunale sia in grado di elaborare una strategia che vada ben oltre le scadenze elettorali delineando il ruolo della Grande Milano fino agli anni ’30 ed oltre.

La città deve essere al servizio dei cittadini. In quest’ottica prevale la qualità dell’abitare. Le conseguenze della pandemia nel settore della casa sono lungi dall’essere concluse, come dimostra l’allontanamento verso l’ex hinterland di migliaia di milanesi. Le cause sono numerose e complesse. Ai prossimi futuri governanti spetta il compito, non facile, di trovare le soluzioni.

V.A.