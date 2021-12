Infortunio mortale sul lavoro a Parabiago: deceduto operaio schiacciato da forno

(mi-lorenteggio.com) Parabiago, 4 dicembre 2021 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.40, in un locale in ristrutturazione, in via 4 Novembre, un operaio di 41 anni è deceduto sul colpo, dopo esser stato schiacciato da un forno. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario di un’automedica e di quello di un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Sul posto sono giunti anche che forze dell’ordine che insieme agli ispettori dell’ATS Milano Ovest, stanno facendo tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro mortale.

V. A.