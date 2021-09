(mi-lorentegfio.com) Opera, 24 settembre 2021 – La Polizia Locale di Opera questo pomeriggio sono stati coinvolti in un incidente mentre inseguivano un veicolo che non si era fermato all’alt. I fuggitivi hanno perso il controllo del veicolo su via Ripamonti urtando la pattuglia che ha terminato la sua corsa contro una pensilina della fermata bus.

I malviventi sono poi scappati a piedi mentre gli agenti sono andati in ospedale solo per i controlli di rito ma senza gravi conseguenze.



Redazione