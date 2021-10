La Città metropolitana di Milano partecipa alla campagna di comunicazionedella Protezione Civile “Io non rischio”

(mi-lorenteggio.com) Milamo, 22 ottobre 2021. La Città metropolitana di Milano partecipa anche quest’anno, insieme al Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Città Metropolitana di Milano (CCV-MI), alla campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio. Buone pratiche di protezione civile”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Regioni, Province Autonome e Comuni.

La campagna vuole trasferire alla cittadinanza la consapevolezza dei rischi presenti sul territorio nazionale e locale partendo dai rischi più frequenti nel proprio Comune, in modo da accrescere comportamenti virtuosi finalizzati alla sicurezza individuale e collettiva in caso di eventi catastrofici come terremoti e alluvioni.

“Io non rischio” è anche lo slogan della campagna, un invito a prendere coscienza dei rischi e delle buone pratiche da seguire per minimizzare l’impatto su persone e cose e a diffondere tali pratiche nella comunità per contribuire alla sicurezza di tutti.

Domenica 24 ottobre le quattordici Associazioni aderenti organizzeranno eventi digitali e incontri nelle piazze dei Comuni del territorio metropolitano.

Nello specifico le Organizzazioni ETS (Enti del Terso Settore) della Protezione Civile aderenti e gli eventi previsti sono:

•Squadra Emergenza ODV: realizzerà due eventi a Baranzate e Bollate;

•LARES Lombardia – Unione Nazionale Esperti Laureati in Protezione Civile: realizzerà unevento digitale e uno in piazza;

•G.C. Buccinasco: realizzerà un incontro digitale in collegamento con altri eventi sulterritorio;

• Intervol Anpas: realizzerà un evento a Cesano Boscone;

•P.C. Parabiago: realizzerà un evento digitale e uno in Piazza Maggiolini a Parabiago;

•GCVPC Laura Barra: realizzerà un evento itinerante a Pieve Emanuele ;

•Gruppo Volontari Protezione Civile di Pioltello: organizzerà un evento digitale e uno in Piazza dei Popoli a Pioltello;

•GCVPC Pozzo d’Adda: realizzerà un evento in Via Massimo d’Antona;

•Rho Soccorso: organizzerà un evento digitale;

•ANC Sesto San Giovanni: realizzerà un evento in Piazza 4 Novembre;

•G.C. Siziano: organizzerà un evento itinerante in collaborazione con Pieve Emanuele.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale della Campagna:

https://iononrischio.protezionecivile.it/.

V.A.