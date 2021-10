JAZZMI torna a Trezzano sul Naviglio

Domenica 24 ottobre tre concerti in luoghi suggestivi della nostra città, eventi gratuiti che si aggiungono alle date milanesi del grande festival in programma dal 21 al 31 ottobre. Domenica prossima alle 15.30 alla Corte Certosina con Sofia Trio; alle17 alla Corte Salterio con Funky Lemonade; alle 19 nella Chiesa Santa Beretta Molla con Mujo

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 ottobre 2021 – Dal 21 al 31 ottobre torna a Milano e dintorni JAZZMI, ilgrande festival itinerante nato per raccontare l’universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni: la sua storia, la sua attualità, il suo futuro, i generi con cui dialoga e con i quali si contamina. Una rete di sinergie che collaborano insieme per la crescita, lo sviluppo e la diffusione del jazz. Come lo scorso anno, anche Trezzano sul Naviglio – con i suoi luoghi suggestivi – sarà protagonista del festival, con JAZZMI AROUND che vedrà tre concerti gratuiti domenica 24 ottobre.

“Per il secondo anno – dichiara il sindaco Fabio Bottero – il nostro Comune vuole proporre alla città momenti musicali di alto livello e gratuiti tra le nostri corti storiche, il Naviglio e la nuova Chiesa di Santa Beretta Molla, rinnovando la collaborazione con JAZZMI, Festival jazz internazionale che animerà la città di Milano sino alla fine del mese”.

“Un onore per noi – dichiara Beatrice Ventacoli, assessore alla Cultura – far parte della rete di collaborazione e organizzazione del JAZZMI con tre concerti di grande qualità. Domenica 24 ottobre a Trezzano sarà anche la Giornata della Missioni, quale migliore occasione per festeggiare con un jazz che si intreccia con musiche afro-americane e brasiliane, suggestivi suoni vicini e lontani”.

Alle ore 15.30 alla Corte Certosina di via Vittorio Veneto 12 il Sofia Trio: Lucia Deriu, Mario Meloni e Fabrizio Fogagnolo propongono un repertorio originale che esprime l’incontro tra stili e culture colorate da jazz europeo e sound afroamericano con influenze di musica contemporanea. Alle ore 17 nella vicina Corte Salterio di via Vittorio Veneto 22 l’irriverente e giovane jazz band Funky Lemonade nata da un’idea dei fratelli Luca e Matteo Coluccia a cui si sono aggiunti Fulvio Marcarini, Marco Ravelli e Nicola Regonesi. Infine alle ore 19 nella Chiesa Santa Beretta Molla in via Milano 1 il concerto dei Mujo, formazione consolidata nata all’interno dei civici corsi di jazz di Milano grazie alla comune pass one per la bossa nova e la musica brasiliana. Con Elena Fasola, Daniele Giugno, Andrea Centonze, Andrea Ciceri e Loris Leo Lari.

JAZZMI è ideato e prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale MilanoTeatro, in collaborazione con Blue Note Milano, con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini. JAZZMI AROUND, con la tappa trezzanese domenica 24 ottobre, ha il patrocinio e il contributo del Comune di Trezzano sul Naviglio e il supporto di Fondazione di Comunità Milano.

Info e prenotazioni: www.jazzmi.it/trezzano

V.A.