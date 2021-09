KIDSVILLE: IL PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

A CURA DI JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA IN PARTNERSHIP CON OPERAZIONE RISORGIMENTO DIGITALE PROMOSSA DA TIM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2021 – Junior Achievement Italia ha presentato ieri KidsVille, il programma per l’educazione alla cittadinanza e per lo sviluppo di life skills pensato per i bambini e le bambine dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria. Il progetto è realizzato in partnership con Operazione Risorgimento Digitale, la grande alleanza con oltre 40 partner tra istituzioni e imprese promossa da TIM per favorire la diffusione della cultura digitale nel Paese.

Coerentemente con le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, tornata obbligatoria in tutti i gradi di istruzione, il percorso sarà dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia e fino ai primi anni della primaria e coinvolgerà bambini, educatori e genitori in un percorso di scoperta e presa di consapevolezza dei tre pilastri della cittadinanza: la vita nella comunità, la sostenibilità ambientale e il mondo digitale.

Il periodo che stiamo vivendo si caratterizza per un diffuso senso di insicurezza, che porta con sé un rischio di una minor capacità di tollerare le differenze, che creano e strutturano l’identità. Questa condizione esistenziale si riflette su tutte le aree della socialità e include anche la scuola, dove l’educazione alla cittadinanza democratica e alla convivenza civile, andando oltre il concetto di educazione civica, sono state re-introdotte per esprimere la sintesi delle seguenti educazioni: alla pace, alla gestione dei conflitti, alla cultura delle differenze e del dialogo, al patrimonio culturale, allo sviluppo sostenibile, alla salute, come finalità e conseguenza naturale di ogni singola conoscenza disciplinare. Per rispondere a questa condizione a settembre del 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge 92/2019 con cui è stato reintrodotto l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado: primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha poi emanato un Decreto Ministeriale con cui rende note alle scuole le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che hanno come obiettivo quello di apprendere e rafforzare le competenze di vita, le cosiddette Life skills.

Si può essere cittadine e cittadini della propria classe, del proprio quartiere, del mondo, di un gruppo di persone che usano la tecnologia per comunicare. Essere cittadine e cittadini significa appartenere a una comunità, sentire e sperimentare i propri diritti e quelli degli altri, stare insieme e impegnarsi per realizzare il benessere dell’intera società. L’educazione alla cittadinanza è essenziale per rafforzare e salvaguardare la libertà e la democrazia, e implica lo sviluppo di conoscenze, abilità e coraggio per consentire alle persone di prendere decisioni corrette per sé e per gli altri, di assumersi la responsabilità della propria vita e di quella della propria comunità.

KidsVille prende il via dalle narrazioni visive e verbali di Lisa e Timo, i due folletti che interpretano le preoccupazioni e le sfide di “cittadini responsabili”. I primi in Italia a partecipare al programma sono stati i bambini e le bambine del centro estivo Convitto Principe Di Piemonte di Anagni a Frosinone (a cura della Cooperativa Il Colibrì di Rimini) che nei mesi di giugno e luglio sono stati “accolti” nel fantastico mondo di Lisa che vive nel suo orologio e Timo attento guardiano del giardino.

Il programma ha l’obiettivo di sviluppare tre tipologie di intelligenze: concentrarsi su sé stessi capendo il proprio mondo interiore, sintonizzarsi sugli altri per entrare in empatia con loro e comprendere la realtà dal loro punto di vista, abbracciare il mondo nel suo insieme per scoprire come i sistemi contribuiscano a creare reti di interdipendenza. A livello pratico KidsVille è strutturato in 3 moduli che prevedono 9 lezioni da 45 minuti e 9 attività in famiglia. Ogni lezione è articolata secondo la metodologia basata sul learning by doing per imparare attraverso l’azione. Allo sviluppo del progetto hanno collaborato anche Martina Folena, attrice teatrale specializzata in narrazione per l’infanzia e nota online e in TV come La Cantastorie e Gaia Torti, che si è occupata di tutta la parte illustrativa del programma.

Il programma si rivolge anche ai genitori che possono accompagnare i propri figli alla scoperta dei contenuti di KidsVille grazie ai tanti video, illustrati e raccontati in rima, disponibili in modalità aperta. Playlist video KidsVille

“Siamo davvero orgogliosi di lanciare KidsVille con un partner di eccezione come Operazione Risorgimento Digitale, progetto promosso da TIM. Il programma di educazione alla cittadinanza completa il nostro modello progressivo che dimostra come il percorso di educazione imprenditoriale a scuola possa essere graduale, dalla scuola d’infanzia all’Università, con nuove esperienze che rafforzano l’apprendimento precedente e preparano alle attività future”, ha dichiarato Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement. “Con KidsVille vorremmo prendere per mano tutti i bambini e le bambine e portarli verso un pieno sviluppo delle abilità che quotidianamente utilizzano per rapportarsi in famiglia, a scuola, con gli amici o nello sport. Avere al proprio fianco una rete educativa competente e formata è la strategia vincente per permettere ai giovani di credere in sé e di muovere i primi passi nella società”.

“Per formare un cittadino digitale, ci vuole un’intera comunità pronta ad educare anche con strumenti innovativi, soprattutto se si parla di bambini. Il progetto KidsVille ci ha appassionato perché è pensato per imparare tutti insieme, scuola, figli e genitori, in un processo di contaminazione reciproca”, ha dichiarato Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy, Development & Recruiting. “È grazie alle collaborazioni di valore come quella con Junior Achievement che TIM, attraverso Operazione Risorgimento Digitale, continua a promuovere il processo di digitalizzazione del Paese”.

KidsVille rientra nell’iniziativa di Operazione Risorgimento Digitale, la grande alleanza di istituzioni e imprese promossa da TIM per la diffusione delle competenze digitali nel Paese con programmi specifici e percorsi educativi gratuiti ed inclusivi. Con questo progetto, Junior Achievement Italia e Operazione Risorgimento Digitale hanno l’obiettivo di raggiungere entro la fine dell’anno 3.500 bambini.

www.jaitalia.org/kidsville

JA Italia

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 465.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti e studentesse al mondo. Dal 2019, Junior Achievement è inserita da NGO Advisor al settimo posto nella classifica mondiale Top500NGO. Dal 2002, in Italia, ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia ha formato nell’a.s. 2020/2021 oltre 130 mila giovani dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli alunni e le alunne di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org

