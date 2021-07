La Città metropolitana di Milano investe nel capitale umano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 luglio 2021 – La Città metropolitana di Milano continua il rinnovamento del proprio capitale umano: crescono infatti le opportunità lavorative offerte, e non solo per la Città metropolitana stessa, ma anche per i comuni del territorio, che sempre più frequentemente chiedono sia di organizzare le selezioni, sia di accedere alle graduatorie per l’assunzione del personale. Il rinnovo del personale iniziato lo scorso anno è ancora in corso e continuerà. Lo scorso 16 luglio

sono stati banditi sei concorsi per l’assunzione di 17 dipendenti, 12 per la Città metropolitana e 5 per gli altri enti, in scadenza il prossimo 16 agosto, mentre sono previsti nei prossimi mesi sette concorsi per l’assunzione di 7 figure nelle Città Metropolitana e 11 negli altri enti. Dalla riapertura dei concorsi nel 2020, la Città metropolitana di Milano ha assunto 53 persone per la propria struttura e 35 per gli altri enti (compresi quelli che hanno fatto richiesta di accesso alle graduatorie), soprattutto i comuni dell’area metropolitana. Le figure più ricercate sono state quelle di tecnico manutentivo, specialista amministrativo, specialista tecnico infrastrutture e specialista tecnico ambientale. Nei comuni invece, 12 delle 35 assunzioni totali riguardano la Polizia locale.

Sono inoltre in corso 39 assunzioni, soprattutto in ambito amministrativo, che riguardano non solo la Città metropolitana, ma anche diversi comuni come Buccinasco, Assago, Rosate e Magenta. Una volta pubblicate, le graduatorie rimangono aperte per due anni e continuano ad essere utilizzate per il reclutamento delle risorse umane; il fabbisogno di personale è infatti in continua evoluzione e sono sempre di più gli enti che fanno richiesta di accesso alla graduatorie di concorsi già espletati invece di indirne di nuovi. Ciò ha fatto sì che molte delle graduatorie siano già state esaurite, o che le assunzioni effettive siano state maggiori rispetto a quelle previste dai bandi di concorso. Oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, sono stati stipulati anche due contratti di formazione e

lavoro riservati ai giovani tra i diciotto e i trentadue anni, e due dei bandi previsti per i prossimi mesi riguarderanno proprio contratti di questo tipo.

Le nuove assunzioni permetteranno quindi alla Città metropolitana di rinnovare il proprio capitale umano, andando ad abbassare l’età media dei dipendenti dell’Ente, che attualmente si aggira intorno ai cinquant’anni.

Per maggiori informazioni:

https://www.cittametropolitana.mi.it/Ricerca_Personale/Concorsi/index.html