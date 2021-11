La condizione della donna in Italia a quarant’anni dall’abrogazione del delitto d’onore | Società Umanitaria

La condizione della donna in Italia a quarant’anni dall’abrogazione del delitto d’onore

Relazioni familiari e di coppia in una società sempre più multietnica e multiculturale

22 novembre | 17.30 | Società Umanitaria/Sala Facchinetti> Via San Barnaba, 48 – Milano

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Società Umanitaria organizza un incontro per ripercorrere la storia e l’evoluzione dei modelli culturali e sociali rispetto alla questione della violenza di genere, partendo dal quarantesimo anniversario dell’abrogazione del delitto d’onore e giungendo ad inquadrare il problema nell’Italia multietnica e multiculturale di oggi.

La violenza praticata sulle donne soprattutto nei loro ambiti relazionali è ormai largamente stigmatizzata, tant’è che si è creato un termine specifico – femminicidio – per definirne la forma più estrema. Ma essa ha profonde radici culturali, che fino a pochi decenni fa trovavano tutela perfino nel codice penale. Uomini e donne hanno sviluppato negli anni percorsi di evoluzione culturale che, seppure con tempi e caratteristiche specifici, hanno modificato la percezione e l’approccio nei rapporti tra generi nei contesti familiari e sociali. Troppi eventi ancora, però, costringono a chiedersi quanto quelle radici siano state realmente eradicate e quanto ancora producano germogli sconvolgenti nell’Italia socialmente stratificata e multietnica, dove i livelli di attenzione e contrasto sono diversificati. Cercheremo di ripercorrere l’evoluzione del diritto e dei modelli sociali e culturali discutendone con:

Jole Milanesi

Magistrato

Sveva Magaraggia

PhD, Professore associato al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca

MODERA

Marzia Oggiano

Vice Presidente Società Umanitaria

Prenotazione obbligatoria