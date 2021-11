LA MILANO CALCISTICA HA UN NUOVO ALLEATO!

GATORADE SARA’ LO SPORT DRINK UFFICIALE DI AC MILAN E FC INTERNAZIONALE MILANO PER LE PROSSIME DUE STAGIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 novembre 2021 – Gatorade, marchio del gruppo PepsiCo e Sport Drink numero uno al mondo, avvia una partnership per le prossime due stagioni calcistiche, rispettivamente 2021/22 e 2022/23,con AC Milan e FC Internazionale Milano.

Gatorade sosterrà le performance sportive dei due principali club meneghini sia nel Campionato Italiano di Serie A che nella UEFA Champions League, di cui Gatorade è partner dal 2015, accompagnando la città di Milano nella più importante e prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre.

La vicinanza tra il brand e la UEFA Champions League, uniti al ruolo di “Partner Tecnico” dei più importanti club al mondo che Gatorade ricopre da molti anni, hanno permesso nel tempo la costruzione di un rapporto indissolubile con il mondo del calcio. L’impegno di Gatorade nel calcio mondiale si allarga anche al mondo femminile, dove PepsiCo ricopre un ruolo di primo piano come main partner della UEFA Women’s Champions League, massima competizione calcistica europea dedicata al mondo femminile.

Grazie alla sua formula scientificamente testata, Gatorade fornisce al fisico gli elementi essenziali per garantire un più efficace reintegro dei liquidi e degli elettroliti persi con il sudore, e inoltre aiuta a mantenere alta la prestazione di resistenza durante lo sport fornendo ai muscoli sotto sforzo il rifornimento di energia necessario.

La forza scientifica di Gatorade è sostenuta dal centro di ricerca di proprietà del brand, il Gatorade Sports Science Institute (GSSI), che studia gli effetti della nutrizione e dell’idratazione sul corpo umano prima, durante e dopo l’attività fisica. IL GSSI conduce infatti studi di ricerca nelle strutture di laboratorio e sul campo da gioco per esaminare l’idratazione e i bisogni nutrizionali degli atleti in modo da aiutarli ad ottimizzare la loro salute e le prestazioni.

L’unione tra Gatorade e le società calcistiche Inter e Milan, all’interno delle squadre sia maschili che femminili, si colloca come naturale passo avanti in un percorso che vede il brand sostenere e affiancarsi alle eccellenze sportive.Inoltre, il legame tra PepsiCo e i club – già consolidato tramite l’impegno dedicato ad una serie di iniziative formative rivolte agli sportivi amatoriali che mirano a rafforzare l’educazione in ambito sportivo – cresce ancora di più grazie ad una novità assoluta: il gruppo PepsiCo, infatti, sarà il fornitore ufficiale dei punti ristoro e bar dello stadio Giuseppe Meazza – attraverso i marchi Pepsi, Pepsi Max, Seven Up, Lipton, Lay’s e Doritos – per tutte le gare casalinghe delle due squadre milanesi nelle prossime due stagioni calcistiche.

“La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare e migliorare la performance di ogni atleta.” afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia. “Per questo l’essere al fianco di due società calcistiche importanti come Inter e Milan, sia per quanto riguarda il campionato maschile, che per quello femminile, così come in UEFA Champions League, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per noi la condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

”Come “Official Sports Drink” Gatorade avrà l’opportunità di essere a fianco dei Club in tutti i momenti che accompagnano quotidianamente i campioni e le campionesse, dai campi di allenamento alle gare ufficiali supportandoli dal punto di vista funzionale con i prodotti e materiali tecnici.

About Gatorade

Leader mondiale nel mercato degli Sports Drink, nasce negli anni ‘60 nell’Università della Florida per consentire ai giocatori di football di reintegrare i liquidi e isali minerali persi durante l’allenamento. Da allora sempre più preparatori sportivi riconobbero la necessità di fornire agli atleti il supporto di Gatorade per reintegrare le sostanze perse attraverso il sudore per evitare i sintomi della disidratazione.Gatorade, prezioso alleato per tutti gli sportivi è lo sport drink ufficiale della UEFA Champions League, di importanti club legati al calcio internazionale (FC Barcelona, Manchester City FC) e del campionato di serie A italiano (AC Milan, FC Inter, SSC Napoli). Gatorade è inoltre supportato dal GATORADE Sports Science Institute (GSSI) -il laboratorio consede in Illinois (USA) che dal 1985studia la scienza dell’idratazione e dell’alimentazione sportiva. Per ulteriori informazioni sul mondo Gatorade visitare www.gatorade.ite la pagina www.facebook.com/GatoradeItalia

About AC Milan

AC Milan, meglio noto in Italia semplicemente come Milan, è un club di calcio italiano fondato nel 1899 con sede nella città di Milano. Oltre ad essere una delle squadre più iconiche e vincenti nella storia del calcio, con oltre 500 milioni di tifosi nel mondo, il brand Milan è un’eccellenza riconosciuta e apprezzata a livello globale (il Club italiano più popolare in Stati Uniti e Cinasecondo YouGov), sinonimo di stile e eleganza nel mondo che si concretizza attraverso la storica maglia rossonera. Il Milan è la terza squadra al mondo per numero di trofei internazionali vinti, 18 in totale: 7 Coppedei Campioni/UEFA Champions League, 2 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe europee, 3 Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA, a cui si aggiungono 18 Scudetti, 5 Coppe Italia e 7 Supercoppe italiane. Con i suoi sette trionfi in Coppa Campioni/UEFA Champions League, il Milan è anche tra le sei squadre, e l’unica italiana, che ha diritto ad indossare lo stemma d’onore della competizione più prestigiosa d’Europa.

About FC Internazionale Milano

Fondata nel 1908, l’FC InternazionaleMilano, conosciuta anche come Inter, è riconosciuta a livello globale come una delle squadre di calcio più importanti e vincenti. Il 2021 ha visto i Club raggiungere due importanti traguardi: la presentazione del nuovo logo, celebrato tramite la narrativaI M, e la vittoria del diciannovesimo scudetto. Nel suo palmares l’Inter annovera 19 scudetti, 7 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane – mentre a livello internazionale vanta 2 Coppe dei Campioni, 1 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentalie una Coppa del mondo per club FIFA. L’Inter è una delle sole sette squadre, e l’unica in Italia, ad aver conquistato nella stessa stagione (2009-10) Champions League, scudetto e Coppa nazionale. Il Club nerazzurro è inoltre l’unica squadra italiana ad aver sempre militato nella massima serie del campionato nazionale e la sola ad aver partecipato a tutte le edizioni della Serie A. Di proprietà del Gruppo Suning dal giugno 2016, l’Inter è un brand globale con più di 400 milioni di fan in tutto il mondo.

V.A.