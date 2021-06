La Questura di Milano commemora Paolo Scrofani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2021 – Questa mattina a Milano, presso la Chiesa Parrocchiale di San Francesco di Paola, in via Manzoni, è stata celebrata la Santa Messa in commemorazione del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Medaglia d’Oro al valor Civile, dr. Paolo Scrofani nel 19° anniversario della scomparsa.

La funzione religiosa, a cui hanno preso parte il Prefetto di Milano Renato Saccone, il Questore Giuseppe Petronzi, il vice Sindaco Anna Scavuzzo e i familiari del dirigente di Polizia, è stata preceduta da una deposizione di fiori presso i giardini di viale Giovanni da Cermenate, per un momento di raccoglimento nei pressi della targa commemorativa.

Il dott. Scrofani il 28 giugno 2002, intervenne volontariamente presso lo stabile di viale Giovanni da Cermenate 64, a pochi metri dai giardini a lui intitolati lo scorso anno, dove un inquilino si era barricato per sottrarsi allo sfratto esecutivo. Mentre tentava una mediazione per indurlo a desistere, venne investito da una esplosione provocata dallo stesso. Ricoverato in fin di vita all’ospedale Fatebenefratelli morì nel pomeriggio del 29 giugno 2002.