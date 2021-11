L’Allianz Powervolley Milano in campo domani con la Consar RCM Ravenna per l’anticipo della 9° di Superlega

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 26 novembre 2021 – Domani sera alle ore 20.30 l’Allianz Powervolley torna subito in campo al Pala De Andrè per l’anticipo della 9° giornata di Superlega contro la Consar RCM Ravenna. Dopo la sconfitta infrasettimanale, cinque set che hanno segnato un record in termini di durata con Cisterna, la squadra di coach Piazza è infatti chiamata ad una nuova sfida in cui sarà necessario mettere in campo quella tenacia che appartiene alle grandi squadre.

La formazione meneghina vuole voltare pagina rispetto alla battuta d’arresto fatta registrare all’Allianz Cloud con Cisterna martedì sera e per farlo potrà contare sul recupero di Yuri Romanò. L’opposto di Milano, che ha ripreso ad allenarsi a pieno regime con la squadra, sarà quindi di nuovo a disposizione di coach Piazza per la trasferta romagnola. Il match con Ravenna deve essere l’occasione per aumentare le proprie certezze e le proprie consapevolezze e fare un passo avanti in classifica. Nel mirino di Milano ci sono i tre punti, Piano e compagni trovano dall’altra parte della rete la formazione di coach Zanini, al momento ultima in classifica, desiderosa di macinare punti in questo girone di andata. Una sfida tutt’altro che semplice, dal momento che, come continua a dimostrare il Campionato, ogni gara è una sfida a sé stante. Ravenna, infatti, può contare sul ritorno di Riccardo Goi e Niels Klapwijk, i confermati Orioli e Pirazzoli, rappresentanti di un vivaio sempre florido. Nel roster romagnolo, molti giocatori alla loro prima esperienza in Superlega, che vorranno dire la loro con la grande occasione di mettersi in vetrina. Una gara quella tra Ravenna-Milano che vedrà una novità assoluta nella sfida tutta svizzera tra Ulrich per i romagnoli e Djokic per i milanesi.

DICHIARAZIONI

Matteo Maiocchi (Allianz Powervolley Milano): “Sicuramente non è facile dopo una sconfitta tornare in palestra, una caratteristica che però ci contraddistingue come squadra è quella di continuare a lavorare duramente, quindi pensiamo già alla prossima partita. Sappiamo che questo campionato è molto difficile, tutti vogliono vincere e nessuno ti regala niente: dovremo reagire da squadra e questa sarà la cosa più importante per tutti i 13 i giocatori. A Ravenna sarà una partita difficile, loro non hanno ancora vinto, quindi sarà dura sicuramente. Dovremo giocare da squadra per ottenere il massimo risultato, sarà questa la chiave della partita: tutti insieme, sia in campo sia fuori, porteremo a casa i tre punti”.

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 16 volte. 10 successi per Milano e 6 per Ravenna.

EX

Nessuno.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 20.30 tra Ravenna e Milano sarà visibile in diretta sul sito Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Consar RCM Ravenna: Biernat-Klapwjik, Erati-Comparoni, Vukasinovic-Ljaftov, Goi (L). All. Zanini

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Piano-Chinenyeze, Ishikawa-Jaeschke, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Boris, Venturi (Tundo)

Impianto: Pala De Andrè (Ravenna)