L’Allianz Powervolley Milano omaggia il Teatro alla Scala e cerca i tre punti contro Padova

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 dicembre 2021 – L’Allianz Powervolley Milano torna a giocare tra le mura amiche dell’Allianz Cloud e lo farà domani, alle ore 18 con diretta Rai Sport, contro la Kioene Padova, al momento ottava in classifica e con giusto un punto in meno rispetto alla squadra di Piazza. Sarà dunque una sfida molto importante per entrambe le formazioni: per Milano, per cercare di scrollarsi di dosso gli ultimi due lunghi 3-2 con Cisterna e Ravenna, rispettivamente perso e vinto, e per mettere punti preziosi in cascina in vista di un finale di girone d’andata tutt’altro che semplice (doppia trasferta a Modena e Taranto e ultima casalinga contro Trento); per Padova per tornare a gioire dopo il ko contro la corazzata Perugia della settimana precedente.

Oltre all’importanza del match ai fini della classifica, Milano-Padova sarà anche lo scenario in cui Piano e compagni vestiranno la bellissima maglia presentata lo scorso giovedì dedicata alla Prima del Teatro alla Scala. Il progetto, condiviso tra Powervolley, Allianz (che è Fondatore Permanente della Scala) ed Erreà mira a celebrare l’esordio della stagione lirica e a sancire un legame sempre più stretto tra la società meneghina e i simboli della propria città.

DICHIARAZIONI

Yuri Romanò (Allianz Powervolley Milano): “La partita con Padova sarà una partita importante sia per noi sia per loro perché è uno scontro diretto, siamo molto vicini in classifica. La Kioene è una squadra che sta giocando molto bene, forse non tutti se lo aspettavano, ha degli elementi che sono molto validi, quindi dovremo essere bravi noi. Come abbiamo visto, le ultime partite in campionato si stanno allungando, ci sono molti 3-2, quindi dovremo essere bravi a fare la differenza sui pochi palloni che decideranno la partita”.

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 16 volte. 10 successi per Milano e 6 per Padova.

EX

Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20; Linus Weber a Milano nel 2019/20.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 18 tra Milano e Padova sarà visibile sulla Rai (Rai Sport, canale 58) e sul sito Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Romanò, Ishikawa-Jaeschke, Piano-Chinenyeze, Pesaresi (L). All. Piazza.

Kioene Padova: Zimmermann-Weber, Loeppky-Bottolo, Canella-Vitelli, Gottardo (L). All. Cuttini.

Arbitri: Cappello, Canessa (Manzoni).

Impianto: Allianz Cloud di Milano.