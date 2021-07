LAVORO, ROGGIANI: AL FIANCO DEI LAVORATORI, INACCETTABILE LICENZIARE CON UNA MAIL A FINE TURNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2021- – “Assurdo e inaccettabile licenziare, con una mail a fine turno, 152 lavoratori. L’azienda Gianelli Ruote di Ceriano Laghetto ha comunicato la chiusura dello stabilimento agli operai da un giorno all’altro, nonostante gli impegni sottoscritti il 29 giugno scorso fra governo e parti sociali, con la firma dell’avviso comune, che prevede l’utilizzo di ammortizzatori sociali gratis per scongiurare il licenziamento. Si tratta di una decisione gravissima, le cui conseguenze rischiano di essere devastanti per le famiglie di lavoratori e lavoratrici, i cui diritti e dignità non possono essere calpestati in questo modo. Infatti, nei prossimi giorni, saremo al fianco delle donne e degli uomini nella loro mobilitazione generale: come Partito Democratico seguiremo questa vicenda e faremo il possibile perché venga preservata l’occupazione all’interno del sito”. Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano, Silvia Roggiani.