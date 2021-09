LECCO. DOMENICA 26 SETTEMBRE PULIAMO IL MONDO!

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 25 settembre 2021 – Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi: l’obiettivo della campagna è sensibilizzare i cittadini sull’abbandono dei rifiuti. Quest’anno la storica giornata di pulizia promossa da Legambiente sarà proposta insieme alla Giornata del Verde Pulito di Regione Lombardia, per una collaborazione che mette al centro il territorio e la cura per il pianeta ed è inserita nella Settimana della Mobilità Sostenibile di Lecco.

La 29^ edizione di Puliamo il Mondo a Lecco si terrà domenica 26 settembre: il ritrovo sarà per tutti alle 15 in piazza Cermenati, dove un banchetto di Legambiente sarà dedicato all’accoglienza. I partecipanti saranno divisi in gruppi e l’azione di clean-up si svolgerà in diverse aree della città nel raggio di circa 5-10 minuti a piedi, in bici o con un servizio navetta. A tutti i partecipanti è richiesto di portare guanti, una pettorina gialla e un sacchetto per raccogliere i rifiuti. Per una migliore organizzazione è consigliata l’iscrizione scrivendo a info@legambientelecco.it.

Maggiori informazioni sulla campagna sono disponibili sul sito dell’iniziativa (www.puliamoilmondo.it) o telefonando al numero 0341 540512.

