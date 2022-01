Lecco. Due incidenti a Malgrate: auto contro moto e auto finisce in negozio

(mi-lorenteggio.com) Malgrate, 8 gennaio 2022 – Due seri incidenti hanno interessato la viabilità nel pomeriggio di oggi. Il primo è avvenuto lungo la Provinciale, intorno alle ore 13.00, quando, in un incidente tra un’auto e una moto, un motociclista di 50 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo, dopo esser stato soccorso dal personale sanitario di un’automedica e da quello di un’ambulanza della Lecco Soccorso. Sul posto è giunta anche la Polstrada, che ha fatto tutti i rilievi del sinistro.

Il secondo incidente, più grave, è avvenuto in via Roma all’altezza del civico 90, quanto, il conducente di una vettura, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del proprio mezzo, urtando due veicoli parcheggiati, investendo un pedone e terminando la sua corsa contro la vetrina di un negozio di generi alimentari. Quattro le persone coinvolte: una donna di 53 anni, una donna di 48 anni, un uomo 47 anni e uno di 49 anni. Immediati i soccorsi, sul posto sono giunte tre ambulanze della Croce Rossa e un’automedica, mentre da Como, è giunto l’elisoccorso. Il ferito più grave, il conducente della vettura, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, gli altri tre, sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Lecco ed Erba. Sul posto è anche giunta la Polstrada, che ha fatto tutti gli accertamenti per ricostruire tutta la dinamica.

V. A.