Commento della Fondazione IDIS – Città della Scienza di Napoli,

Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze

La Fondazione IDIS – Città della Scienza di Napoli, la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze,



con riferimento all’art. 103 comma 3 e dell’Odg 9/3424/26, ad essi dedicati, della legge di bilancio 2022,



apprezzano come l’azione del Governo e l’intervento parlamentare con l’Odg a firma di Flavia Piccoli Nardelli (grazie a tutte le forze politiche con comune intento),



assegnino alle tre istituzioni un contributo economico stabilizzato e certo, a fronte delle azioni da esse svolte da sempre per la diffusione e la comprensione della conoscenza scientifica e tecnologica sul territorio nazionale a favore di tutti i cittadini,



riconoscendo parallelamente ai tre enti la necessaria autonomia gestionale, la cui natura privatistica è in grado di far maturare un efficace risultato di fertile collaborazione pubblico – privata, anche con il coinvolgimento di altri Ministeri, Istituzioni locali e il Sistema d’Impresa.

