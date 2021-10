(mi-lorenteggio.com) Lecco, 1 ottobre 2021 – Torna a Lecco “#leparolevalgono Festival della lingua italiana”, l’appuntamento ideato dalla Fondazione Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca sulla lingua italiana.

La seconda edizione del Festival, che si terrà dall’8 al 10 ottobre, propone incontri tematici, spettacoli e laboratori didattici. Il tema portante di questa edizione, la libertà, intesa come facoltà di pensare, di operare, di scegliere a proprio talento, in modo autonomo, sarà raccontato attraverso tre parole chiave, a cui saranno dedicate le tre giornate del Festival: viaggio, spazio e tempo. Nell’edizione 2021 si rinnova l’appuntamento con le attività didattiche che, per la prima volta, si estendono anche alle scuole primarie.

L’evento troverà spazio presso tre sedi della città: Palazzo delle Paure, Teatro Cenacolo Francescano, OTO LAB spazio per eventi. Gli incontri e gli spettacoli del Festival saranno ad accesso gratuito previa prenotazione attraverso piattaforma digitale, fino all’esaurimento dei posti disponibili, e in diretta streaming. Tutte le informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili a questo link. Per informazioni: segreteria@fondazionetreccani.it