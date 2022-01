L’Epifania tutte le feste porta via… ma non la magia. Al Martinitt speciale bimbi il 6 e il 9 gennaio

Prima di tornare alla quotidianità, un ultimo sprazzo –anzi due- di gioco ed emozione per i più piccoli e le loro famiglie. In calendario due appuntamenti (per lo Speciale Befana, doppia replica) di prestidigitazione, incantesimi, giochi, pupazzi animati, canzoni e puro divertimento, all’insegna dell’edutainment (educazione e intrattenimento). Ad andare in scena, insomma, è la magia di crescere. Spettacoli adatti a bambini dai 4 agli 11 anni.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 gennaio 2022. Spunta dalla calza della Befana (ma ha molto a che fare con il cilindro), la sorpresa di inizio anno dedicata dal Martinitt ai più piccoli. E dura anche oltre la scadenza “comandata” delle Feste.

Il 6 e il 9 gennaio i bambini tra i 4 e gli 11 anni, insieme alle loro famiglie, ne vedranno delle belle. E delle strane… Si, perché protagonisti sul palco saranno i membri del Fantastic Team.

La compagnia è specializzata in spettacoli per bambini che mescolano teatro, prestidigitazione, musica ed educazione. Si, perché la vera magia non è catturare l’attenzione ed entusiasmare un pubblico solo apparentemente facile, ma invece molto attento ed esigente, ma aiutarlo –divertendolo- a crescere, trasmettendo valori e messaggi importanti. In particolare, le due date al Martinitt saranno incentrate sull’importanza del leggere e sulla coscienza ambientale.

6 gennaio – LA MAGIA DEI LIBRI, ore 11.30 e ore 17

“… c’è una cosa che quando è entrata dentro di te non va più via, il ricordo dei libri che hai letto…” Il professor De Volumis è un accanito lettore e ospiterà tutto il pubblico nella sua biblioteca insieme a Gegè, il suo fidato aiutante. Attraverso magie incredibili, canzoni ed effetti speciali i bambini scopriranno divertendosi che leggere un libro produce una grande magia.

9 gennaio – RICICLARE E’ UNA MAGIA, ore 11.30

Rispettare l’ambiente significa fare del proprio meglio per renderlo sicuro, più bello, più vivibile. Attraverso musica, magia, incredibili pupazzi e animazione arrivano messaggi fondamentali su tematiche ambientali.

Mc Butter, uno scienziato-mago, in compagnia di colorati personaggi, realizza magie ed esperimenti strabilianti per spiegare come e perché fare la raccolta differenziata.

Biglietti: 10 euro bambini, 12 euro adulti.

Tutti gli eventi al Teatro Cinema Martinitt si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Per gli adulti sono richiesti Super Green Pass e mascherina Ffp2; per i bambini mascherina Ffp2.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21. Parcheggio interno gratuito.

Costi: 26 euro intero (over 65, 18 euro; under 26, 16 euro). Abbonamenti a partire da 70 euro.

V.A.