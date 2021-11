(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2021 – Una lettera al sindaco di Milano Giuseppe Sala e a tutti i sindaci della città metropolitana, è stata inviata dal prefetto di Milano, Renato Saccone, per invitarli a prevedere con eventuali ordinanze l’uso della mascherina anche in luoghi all’aperto dove ci sono particolari affollamenti, come i mercatini di Natale.

Redazione