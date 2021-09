Limbiate. 25 kg di droga nascosti in un casolare, due arresti

(mi-lorenteggio.com) Limbiate, 14 settembre 2021 – Sabato scorso, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 30 e 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 25 kg di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, durante uno dei numerosi servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio, tra i comuni di Solaro e Limbiate, hanno notato due giovani che facevano accesso ad un fondo privato recintato in Via Guglielmo Marconi, nelle adiacenze del Parco delle Groane, guardandosi continuamente intorno come per verificare se fossero osservati.

I poliziotti hanno atteso che tornassero in strada e, usciti dal cancelletto del fondo, li hanno sottoposti a un controllo di polizia.

Uno di loro aveva con sé un sacchetto voluminoso, al suo interno vi era una busta in cellophane termosaldata contenente 1 kg. di marijuana, con la scritta “Amnesia Haze”, un tipo di marijuana con una percentuale di thc tra le più alte in circolazione.

Gli agenti hanno così proceduto alla perquisizione del casolare sito all’interno del fondo dove erano entrati. Al suo interno hanno rinvenuto e sequestrato due borsoni con 19 kg di marijuana della stessa tipologia, e 5 kg. di hashish.

Nella perquisizione delle abitazioni dei due giovani, e dei due box in uso ad uno degli arrestati, sono stati poi trovati complessivamente altri 240 gr. di hashish e 350 gr. di marijuana, materiale da confezionamento, bilancini di precisione, una macchina contasoldi e 3800 euro in contanti.

