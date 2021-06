L’importanza della Sicurezza sul Lavoro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2021 – L’ambiente lavorativo è un contesto caratterizzato da molteplici sfaccettature, non solo legate alle questioni prettamente professionali.

Ogni datore di lavoro o proprietario di un’azienda deve essere consapevole delle condizioni basilari necessarie al fine di garantire un ambiente affidabile dal punto di vista della sicurezza dei propri dipendenti.

Il concetto fondamentale alla base è la prevenzione; è necessario essere in grado di organizzare e gestire l’ambiente lavorativo con l’obiettivo di tutelare la salute dei propri dipendenti sia da ipotetici incidenti che potrebbero avvenire in determinate operazioni e mansioni, sia dai rischi di contrarre malattie strettamente legate al contesto lavorativo.

In cosa consiste la Sicurezza sul Lavoro

Come accennato precedentemente, tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro merita un’analisi approfondita per l’importanza relativa non solo ai dipendenti, ma anche al datore di lavoro.

La giurisprudenza in merito chiarisce che l’obbligo di adoperarsi per redigere un organizzazione interna ed esterna capace di garantire prevenzione e tutela dei dipendenti, sussiste in presenza anche di un solo collaboratore.

Chiaramente, la responsabilità principale in merito è a carico del proprietario, il quale deve necessariamente essere in prima persona garante della sicurezza sanitaria in riferimento ad ipotetici infortuni e malattie.

Bisogna altrettanto sottolineare che, per quanto la responsabilità venga attribuita in linea generale a chi detiene la proprietà dell’azienda o dell’attività lavorativa, anche il comportamento dei dipendenti ha un peso sostanziale.

Nonostante gli sforzi nel cercare di garantire un contesto lavorativo sicuro e organizzato, un comportamento superficiale o che violi determinate regole preventive solleva da ogni preoccupazione il datore di lavoro, il quale non può rispondere di azioni irresponsabili da parte di terzi.

Come giusto che sia, un ambito così delicato e complesso ha un quadro di riferimento dal punto di vista giuridico che chiarisce e regolamenta in maniera chiara procedure, responsabilità e comportamenti.

Nello specifico, il decreto di riferimento è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro emanato ad aprile 2008 e aggiornato nel 2019: a differenza dei testi precedenti, si distingue per la sua efficacia dal punto di vista organizzativo, riuscendo a chiarire in maniera pratica e comprensibile tutte le nozioni riferite alla responsabilità, alla prevenzione e all’organizzazione aziendale dal punto di vista della tutela dell’incolumità.

Ogni azienda deve quindi necessariamente mettere i propri dipendenti in una condizione di tranquillità e sicurezza, fornendo le informazioni necessarie ad identificare ipotetici fattori di rischio.

Come garantire la Sicurezza sul Lavoro

Chiarito quanto sia fondamentale per un’azienda che il contesto lavorativo sia sicuro e organizzato dal punto di vista della prevenzione, è bene conoscere gli elementi fondamentali al fine di riuscire nell’intento nel migliore dei modi.

Un punto di riferimento in merito è rappresentato dal DVR; si tratta di un testo ben articolato che sia in grado di rappresentare e descrivere in maniera chiara e trasparente tutti gli ipotetici rischi legati ad un determinato contesto lavorativo.

Alcune attività infatti, possono presentare trattamenti, materiali o particolari esposizioni che possono compromettere la salute dei dipendenti; in questi casi, la stesura di una chiara descrizione mette i lavoratori nella condizione di essere consapevoli di tali rischi, consci della serietà del datore di lavoro nell’ambito delle garanzie preventive in merito.

Una volta ultimato questo passaggio, spetta al titolare garantire sia internamente che esternamente garantire il rispetto della sicurezza di ogni singolo dipendente con il supporto di determinate categorie fondamentali.

Una volta creato il DVR, è altrettanto fondamentale nominare alcune figure chiave che possano rappresentare un punto di riferimento per diverse circostanze: trattasi del responsabile del servizio prevenzione e protezione, di un medico specializzato e competente e di un rappresentante dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro nell’azienda

Queste figure devono svolgere il ruolo di sopperire a determinate problematiche e rischi che difficilmente da solo potrebbe gestire un datore di lavoro.

Ovviamente, adempiere a questo genere di compiti e ruoli spetta a personalità che abbiano concluso determinati corsi di formazioni specifici, con certificati che attestino il possedimento delle conoscenze e competenze necessarie al fine di poter rappresentare i dipendenti in relazione ai rischi e pericoli incombenti in ambito lavorativo.

Informazioni tratte da Gdmsanita.it

L. M.