Lissone. Il Comune scrive all’Ufficio Scolastico

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 26 luglio 2021 – “Vogliamo esprimere la nostra preoccupazione, condividendo quella manifestata da molti genitori sia singolarmente che attraverso le loro associazioni, in merito al regolare inizio dell’anno scolastico con orario completo. La preoccupazione verte sulla possibile mancanza di assegnazione del personale docente per l’inizio dell’anno scolastico per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado”.

Così il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi, e l’assessore all’Istruzione, Renzo Perego, in una nota trasmessa nelle scorse ore all’Ambito Territoriale di Monza e Brianza dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia avente ad oggetto la richiesta del rispetto dell’assegnazione del personale docente e non docente per l’annualità scolastica 2021/2022 nelle scuole del territorio lissonese.

Una preoccupazione resasi manifesta alla luce delle preoccupazioni mostrate dalle famiglie, con l’ipotesi di riduzione di orari e di difficoltà nel completamento dell’orario definitivo delle lezioni.

“Come Amministrazione Comunale siamo pronti per l’erogazione dei servizi di nostra competenza, in particolare quelli relativi a pre e post scuola e mensa scolastica – aggiungono il Sindaco Monguzzi e l’assessore Perego – servizi che non potranno essere realizzati senza l’assegnazione di tutto il personale docente e non docente necessario alla copertura dell’orario scolastico completo”.

Quanto sopra, ribadisce l’Amministrazione Comunale, è di “essenziale importanza, oltre a consentire un sereno avvio del nuovo anno scolastico, anche per assicurare alle famiglie, soprattutto quelle con entrambi i genitori lavoratori e già gravate da due anni oggettivamente difficoltosi, l’avvio dei servizi di competenza comunale connessi alle attività didattiche in concomitanza con la ripresa della scuola”.