Lissone. Maxi-schermo nel cortile della Scuola Buonarroti per Italia-Inghilterra

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 8 luglio 2021 – E’ il momento della finale, l’ultima tappa di un percorso esaltante che ha portato la nostra Nazionale a giocarsi il titolo continentale, una vittoria che manca ormai dal 1968!

Come accaduto in occasione della semifinale vinta ai rigori contro la Spagna, anche domenica 11 luglio, presso il Cortile della Scuola Buonarroti (via dei Platani), alle ore 21.00 si potrà assistere alla finalissima dell’Europeo di calcio tra Italia e Inghilterra sul maxischermo allestito dal Comune di Lissone.

Per accedere alla visione su maxi-schermo (199 posti a sedere), è possibile registrarsi tramite la piattaforma https://buonarroti.controluce.18tickets.it/ cliccando sull’evento dedicato alla finale Italia – Inghilterra.

In alternativa, sarà possibile presentarsi con anticipo all’esterno delle scuole Buonarroti per consentire le operazioni di registrazione obbligatorie per ottemperare alle normative anti-contagio.

L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei 199 posti). Nel corso dell’evento, verranno rispettate tutte le normative anti-Covid 19 attualmente in vigore.