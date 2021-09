Lissone. Riparte il Piedibus: dalla prossima settimana al via le iscrizioni per le “corse” delle Scuole Primarie

Lissome, 29 settembre 2021 – A scuola a piedi per incentivare l’attività fisica, favorire la socializzazione e ridurre il numero di automobili con beneficio per tutto l’ambiente.

L’Amministrazione Comunale di Lissone ripropone per l’anno scolastico 2021-2022 il “Progetto Piedibus”, rivolto ai bambini delle Scuole Primarie del territorio.

Il Piedibus funziona come un vero autobus, solo che va a ‘piedi’, con un proprio itinerario, orari e fermate stabilite ed è realizzato in direzione “solo andata” verso la scuola. I bambini che usufruiscono del Piedibus raggiungono la scuola in gruppo, a piedi, guidati da accompagnatori volontari adulti.

IL SERVIZIO

Il servizio, a regime, sarà attivo ogni giorno di scuola, con partenza tra le 8.00 e le 8.10 in base al percorso. Il Piedibus è gratuito; tutti i bambini e tutti i volontari sono coperti da un’assicurazione stipulata dall’Amministrazione comunale.

Il progetto viene proposto per le scuole primarie Buonarroti, Dante, De Amicis, Moro, San Mauro e Tasso. Le linee diventeranno operative solo al raggiungimento del numero minimo di adesioni e alla presenza di sufficienti accompagnatori.

LE ADESIONI

Al Piedibus possono aderire sia i bambini (nel ruolo di “passeggeri”) che gli adulti, nel ruolo di accompagnatori del servizio.

“La ripartenza del Piedibus è un ulteriore segnale di un graduale ritorno verso la normalità – afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – Sappiamo bene la valenza di questo servizio: incentiva il movimento dei bambini, favorisce la creazione di legami d’amicizia, riduce il numero di automobili negli orari di punta e rende più sicuro il percorso casa-scuola grazie ad un servizio dedicato di sorveglianza. Inoltre è un ‘autobus’ che non inquina, non fa ritardi e non lascia a piedi nessuno: un’esperienza che contribuisce a rendere la scuola un momento di divertimento, oltre che di formazione”.

ISCRIZIOMI E INFORMAZIONI

La domanda di iscrizione (comprensiva di tutta la documentazione che a partire dalla prossima settimana sarà disponibile sul sito www.comune.lissone.mb.it), dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo istruzione@comune.lissone.mb.it o consegnata a mano, presso il Comune di Lissone, fissando un appuntamento ad uno dei seguenti numeri telefonici: 039 7397257 – 039 7397333 – 039 7397228 nei seguenti orari: lunedì-mercoledì 8.30-13.30/14.30-18.00; martedì, giovedì e venerdì 8.30-14.00.

PIEDIBUS IN SICUREZZA

Per lo svolgimento del servizio in tutta sicurezza, è richiesta la collaborazione delle famiglie per il rispetto delle disposizioni normative – in vigore e che potrebbero essere successivamente emanate dalle competenti Autorità – ai fini del contrasto della diffusione del virus Covid-19 e delle sue varianti.

In particolare, sia a accompagnatori che ad alunni, sarà richiesto di astenersi dal servizio qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5° o in caso di sintomatologia respiratoria e sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina in quanto il servizio non potrà garantire il distanziamento interpersonale.