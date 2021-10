LIVIO (CO). CACCIATORE SCIVOLA A 2000 METRI, SALVATO – FOTO

(mi-lorenteggio.com) LIVO (CO), 3 ottobre 2021 – Concluso l’intervento di recupero di un cacciatore della zona, di circa 60 anni, da parte delle squadre Cnsas di Dongo e del Lario Occidentale. Da stamattina alle 11:20 circa una ventina di tecnici della XIX Lariana hanno operato in condizioni di maltempo, tra loro anche un infermiere del Cnsas: l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha tentato un avvicinamento ma il meteo impediva di andare oltre e quindi ha trasportato le squadre fino a dove era possibile, poi hanno proseguito a piedi. L’uomo era a quasi 2000 metri di quota quando è scivolato e ha riportato alcuni traumi che gli impedivano di camminare. I soccorritori hanno dovuto attraversare alcune valli trasversali, poco battute, con calate per circa 500 metri di dislivello. L’elisoccorso ha infine recuperato la persona infortunata e poi ha trasportato a valle le squadre. Sono intervenuti anche Guardia di finanza e Vigili del fuoco.