Lo SmartBus torna per i cittadini di Basiglio – VIDEO

Basiglio (30 dicembre 2021) – Dal 3 gennaio prossimo lo SmartBus riprenderà a circolare

all’interno del territorio di Basiglio, ma anche verso la stazione ferroviaria della S13 a Pieve

Emanuele e i punti di interesse a Rozzano. Si tratta di un servizio fortemente voluto

dall’amministrazione comunale per agevolare gli spostamenti nel paese, ma anche per

raggiungere alcuni luoghi particolarmente frequentati della zona. Tra questi: le sedi dell’ATS, le

biblioteche, i centri medici e di riabilitazione, il cinema, i supermercati e le strutture sportive.

«Poco dopo il suo insediamento – precisa il sindaco Lidia Reale – avevo chiesto un incontro ad

Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano. Io, insieme all’assessore Marco

Vicamini e al funzionario, avevamo esaminato la situazione trasporto pubblico sul nostro

territorio. In particolare la linea 230 e lo SmartBus. Chiedendo un maggiore sforzo per garantire

un servizio più efficiente per tutti coloro che utilizzano i bus per spostarsi. Ma anche per

incentivarne l’utilizzo, al fine di ridurre il traffico e l’inquinamento sul nostro territorio. Tra le

richieste – prosegue il primo cittadino – vi era anche la riattivazione, con mezzi adeguati, del

nostro servizio SmartBus, per il quale investiamo ogni anno ingenti risorse. Siamo stati ascoltati».

Il servizio funzionerà dalle 7 alle 9, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 18 alle 20 come una navetta sia

interna a Basiglio sia in direzione della stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, dove si può

prendere la suburbana 13 che consente di raggiungere, da una parte Pavia e dall’altra Milano fino

alla Bicocca. Negli altri orari (tra le 9 e le 13.30 e dalle 15.30 alle 18) lo SmartBus sarà su

prenotazione, chiamando il numero 02.4834803 o scrivendo a smartbus.basiglio@atm.it.

«L’anno scorso – spiega l’assessore ai trasporti del Comune di Basiglio Marco Vicamini – il

servizio era stato sospeso perché i mezzi non erano adeguati a garantire le norme di sicurezza

sanitaria prescritte per la prevenzione della diffusione del Covid. Ora, invece, ATM ci ha

comunicato di essersi dotata di nuovi mezzi. Riusciamo così a riprendere un servizio che

riteniamo essenziale e che in molti ci hanno chiesto di riattivare».