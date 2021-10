Lodi. Esercitazione dei Vigili del Fuoco lungo l’Adda: creata una strada con materiale lapideo prelevato dal letto del fiume – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 17 ottobre 2021 – Il 7 ottobre nel parco “Adda” in provincia di Lodi si è conclusa l’esercitazione del Gruppo Operativo Speciale dei Vigili del fuoco della Lombardia esperti nella guida di mezzi particolari come escavatori, pale gommate, pale cingolate, trattori apri pista e autocarri per il trasporto di macerie.

L’esercitazione, iniziata il 27 settembre, ha permesso di svolgere un efficace addestramento sul campo, rivolto alla conduzione e manovra dei mezzi speciali in dotazione al Corpo nazionale.

In accordo con l’azienda interregionale per il fiume Po (AIPO), una grossa quantità di materiale lapideo è stata rimossa dal letto del fiume Adda e trasportata in prossimità dell’argine, realizzando anche una strada adiacente alla sponda del fiume.