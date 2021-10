LOMBARDIA. ASSISTENZA A MINORI IN COMUNITA’, LA LEGA DEPOSITA MOZIONE PER CHIEDERE COMPARTECIPAZIONE DELLO STATO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2021- È stata depositata oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, una mozione che impegna la Giunta a sostenere in tutte le sedi opportune la proposta di legge della Lega, relativa alle disposizioni concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza. Il documento, di cui è prima firmataria il consigliere regionale Francesca Ceruti, è stato elaborato a seguito di un incontro a Palazzo Lombardia con l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Alessandra Locatelli, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Roberto Anelli, il senatore Emanuele Pellegrini e il deputato Marco Maggioni, primi firmatari della proposta di legge depositata al Senato e alla Camera dei deputati.

“I costi per la presa in carico dei minori – hanno spiegato gli esponenti della Lega a margine dell’incontro- rappresentano un costo ingente per gli enti locali. Non è possibile perdere altro tempo nel pensare di creare le opportune misure di sostegno per i Comuni che spesso rischiano il dissesto finanziario per poter attendere agli adempimenti legali di tutela e affidamento dei minori. È necessario che lo Stato intervenga economicamente a supporto dei minori e dei Comuni, affinché sia possibile realizzare percorsi adeguati per bambini e ragazzi in grave difficoltà senza mettere a rischio la stabilità dei bilanci comunali”. “L’onere economico sostenuto dagli enti locali – evidenziano – è tanto più gravoso quanto è maggiore il numero dei casi di minori per cui viene disposta una forma di protezione. Dagli ultimi dati emerge che i minorenni accolti nelle comunità sono aumentati in maniera drammatica e questo rende ancora più urgente la necessità di supportare concretamente gli enti locali che si trovano a dar fondo alle risorse di bilancio al fine di garantire ai minori la giusta protezione”.