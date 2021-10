LUCENTE-MELIAS (FDI): CORDOGLIO PER MORTE GABRIELLA SIMBULA, SEGRETARIA REGIONALE UGL SALUTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2021 – “Con dolore apprendiamo della morte di Gabriella Simbula, segretaria regionale di UGL Salute, dopo una lunga malattia. Il suo lavoro è sempre stato impeccabile e pieno di entusiasmo ed è stata un esempio per i giovani colleghi che si avvicinavano al sindacato. Porgo alla famiglia le mie più sentite condoglianze”, dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

“Ho lavorato spesso a stretto contatto con Gabriella Simbula e posso dire che, come donna e come sindacalista, è stata una persona di grande umanità e competenza. La ricorderemo sempre e faremo tesoro dei suoi insegnamenti. Mando un abbraccio ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”, dichiara Riccardo Melias, segretario provinciale UGL Bergamo e responsabile di Fratelli d’Italia dipartimento regionale emergenze.

Redazione