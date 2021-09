LUTTO PER I CITTADINI DI ZIBIDO SAN GIACOMO: ‘CI HA LASCIATI LA NOSTRA LAURA BOERCI’

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 15 settembre 2021 – “E’ un giorno triste per tutti noi perché abbiamo perso una concittadina speciale, una persona che era diventata un riferimento per gli amici e per l’intera comunità zibidese, un esempio di amore per la vita che non dimenticheremo mai. Laura Boerci era orgogliosamente una di noi, ha vissuto una vita piena mentre combatteva la sua malattia ed è stata assessore comunale con le deleghe al tempo libero, biblioteca, accessibilità e affari generali. Nata nel 1969, si è laureata in Scienze Politiche con indirizzo sociologico e nel 1997 ha iniziato la carriera di autrice e regista teatrale; nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo “L’Aura di tutti i giorni”. Nel 2012 ha fondato il Mi-Rò, un circolo culturale molto amato dai musicisti blues e jazz della Lombardia. Successivamente ha collaborato con “Striscia la Notizia”, vestendo i panni dell’inviata a spinta insieme a Max Laudadio con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema delle barriere architettoniche. Nel 2014 ha aperto l’agenzia “Si Può Fare” e infine ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: gestire un locale, che lei voleva fosse la casa di tutti: l’Happiness Cafè. Il Sindaco Sonia Belloli, gli assessori, i consiglieri e tutti gli uffici comunali si uniscono al cordoglio di familiari e amici in questo momento difficile. Laura resterà nel cuore di tutti i cittadini di Zibido San Giacomo perché chi ha condiviso la propria vita con gli altri vive per sempre” conclude il comunicato.

Redazione