“Magenta…è Natale”, il programma degli eventi organizzati per le festività.

Il Sindaco Calati: “Pronti a celebrare le nostre tradizioni coinvolgendo tutta lacittà”

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 3 dicembre 2021. “Magenta…è Natale”, questa la rassegna di eventi che accompagnerà la città durante le prossime festività per celebrare il Santo Natale.

“Grazie alla collaborazione delle associazioni e di diverse realtà del territorio abbiamo messo a punto un calendario ricco di eventi che inizia con il primo weekend di dicembre e prosegue fino al prossimo gennaio – ha detto il Sindaco di Magenta, Chiara Calati, spiegando che – Abbiamo realizzato un programma di iniziative che coinvolge tutti: grandi e piccini, ce n’è davvero per tutti i gusti. L’obiettivo è quello di dare impulso alla città, far tornare le persone a vivere Magenta e vivere insieme questi momenti di festa. In questo periodo vediamo i contagi risalire ed è necessario che tutti noi facciamo attenzione e rispettiamo le regole, ma i magentini si sono già dimostrati molto responsabili e sono convinta che potremo vivere questo periodo con serenità. Oggi più che mai dobbiamo

guardare al futuro con speranza – ha aggiunto il primo cittadino – Gli eventi organizzati sono tantissimi e tutti molto interessanti, tra questi ricordo la tradizionale inaugurazione del presepe in piazza Liberazione dell’8 dicembre, alle 16.30, quest’anno la giornata sarà accompagnata anche dal raduno di Ferrari ‘Emozione Rossa a Magenta’.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre al Teatro Lirico ci sarà ‘Music@re’ due serate di raccolta fondi a favore di un progetto benefico di contrasto al disagio giovanile a cura del Comune di Magenta con la partecipazione e la collaborazione del Liceo musicale S. Quasimodo, Musik Factory, Totem – La tribù delle arti, Big Bubbles, Liceo artistico L. Einaudi.

Da non perdere la rassegna teatrale natalizia, con quattro appuntamenti al Teatro Lirico, dal 5 al 19 dicembre. Non mancheranno i tradizionali concerti delle nostre bande cittadine e i momenti per lo scambio di auguri con la città. Davvero un programma ricco con eventi che meritano tutti di essere vissuti dai magentini e da tutto il territorio. Non mi resta che augurare buone feste e buon Natale a tutti”, ha concluso il Sindaco Calati.

Per il periodo natalizio l’Amministrazione Comunale curerà le luminarie, la filodiffusione di musiche natalizie per le vie del centro e i diversi momenti d’intrattenimento a sostegno del commercio cittadino.

Tutti gli eventi e le attività per Natale 2021 saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative per la prevenzione del contagio da Covid-19.

V.A.