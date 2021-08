Magenta. Notte di San Lorenzo al Parco del Ticino

Il Sindaco Calati: “Una serata insieme unendo cultura, natura e scienza”



(mi-lorenteggio.com) 5 agosto 2021.Il Comune di Magenta, in coorganizzazione con il Parco del Ticino, annuncia l’evento “Notte di San Lorenzo nel Parco” in programma, a partire dalle 20.30, martedì 10 agosto nella fantastica cornice della riserva La Fagiana a Pontevecchio. Un evento che unisce natura, scienza e cultura con un intrattenimento, tenuto dal dottor Valerio D’Antonio, dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante e l’osservazione delle stelle sotto la guida del professor Federico Manzini.



“Dopo il successo dello scorso anno torniamo ad osservare insieme il cielo in una delle notti più magiche dell’anno, immersi in un bellissimo e unico ambiente naturale – ha commentato il Sindaco di Magenta, Chiara Calati – Questo territorio ha caratteristiche uniche sia dal punto di vista culturale che naturale e con questo evento vogliamo

valorizzarle. Il ritrovo è al centro La Fagiana con ‘Dante e le stelle’, un intrattenimento culturale, con l’intervento del dottor D’Antonio, dedicato alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del Sommo poeta. A seguire, in questa serata dedicata agli astri, con la guida del professor Manzini, compiremo un indimenticabile viaggio tra le stelle alla scoperta

delle meraviglie dello spazio. Davvero un momento speciale in cui scienza, natura e cultura si mescolano. Siamo felici di tornare al Parco del Ticino e di poter godere insieme di queste bellezze in piena sicurezza riuscendo, in brevissimo tempo, a trovare la soluzione organizzativa per garantire il rispetto delle nuove normative anti-Covid e il controllo del Green Pass assieme agli agenti della nostra Polizia Locale”, ha concluso il Sindaco Calati.



“Passare la notte di San Lorenzo nel cuore del Parco del Ticino è un’opportunità che si rinnova dopo il successo già raccolto durante la prima edizione. Molto spesso ci dimentichiamo che nei nostri paesi ci sono luoghi di grande fascino e bellezza, a partire dalla riserva Fagiana, dove assieme al Comune di Magenta questa iniziativa sarà non solo rivolta agli appassionati di astronomia, ma in generale a tutti coloro i quali potranno vivere, nel cuore di agosto, una serata diversa, vicini a casa ma come se fossero in una località di vacanza. Buona notte delle stelle a tutti”, ha dichiarato Cristina Chiappa, Presidente del Parco del Ticino.



L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid in vigore e per partecipare è obbligatoria la prenotazione dei posti via mail all’indirizzo

cultura@comune.magenta.mi.it.

Per accedere è obbligatorio esibire il Green Pass e un documento d’identità. Per ulteriori informazioni contattare lo 02 9735248/205.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 11 agosto.



“Notte di San Lorenzo nel Parco”