Magenta. Piano per il Diritto allo Studio, il Sindaco Calati: “Non lasciamo indietro nessuno”

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 11 settembre 2021 – “Con il nuovo Piano per il Diritto allo Studio aumentiamo gli investimenti sull’istruzione arrivando a stanziare 2,6 milioni di euro per garantire l’accesso

all’istruzione a tutti”, ha detto il Sindaco di Magenta, Chiara Calati.

Il Vicesindaco con delega alle Politiche educative, Simone Gelli: “Tutti i servizi

saranno da subito attivi a pieno regime, in vista della ripresa puntiamo ad

avviare il maggior numero possibile di progetti in presenza”

L’Amministrazione Comunale ha varato il nuovo Piano per il Diritto allo studio che prevede

lo stanziamento di 2,6 milioni di euro per garantire a tutti l’accesso all’istruzione. “Con

questo piano abbiamo voluto esprimere una chiara scelta politica mettendo a disposizione

importanti risorse – ha spiegato il Sindaco di Magenta, Chiara Calati, sottolineando come

– L’obiettivo del nostro lavoro è quello di non lasciare indietro nessuno, garantire il diritto

fondamentale a un’istruzione a tutti e sostenere concretamente la ripresa scolastica dopo

questo lungo e difficile periodo causato dell’emergenza Covid”.

“A partire da lunedì 13 settembre, giorno di riapertura delle scuole, tutti i servizi, dalla

mensa ai trasporti scolastici, saranno da subito a pieno regime – ha poi invece sottolineato

il Vicesindaco con delega alle politiche educative, Simone Gelli, riepilogando i principali

punti del Piano – Per l’inclusione scolastica mettiamo a disposizione 556mila euro, altri

325mila euro sono destinati ai servizi scolastici mentre 214mila euro sono stati stanziati

per sostenere la preziosa attività delle scuole paritarie in città”. Un milione e 350mila euro

rappresenta invece la spesa sostenuta per il servizio refezione “anche qui abbiamo

aumentato le risorse investite senza però chiedere maggiori costi alle famiglie”, ha

aggiunto il Vicesindaco. In vista della ripartenza dopo l’emergenza Covid “il nostro

obiettivo è quello di avviare il maggior numero possibile di progetti in presenza”, ha

concluso Gelli