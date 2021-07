MALTEMPO NEL COMASCO, FORONI: MEZZI PROTEZIONE CIVILE E OLTRE 200 VOLONTARI IMPEGNATI IN OPERAZIONI DI RIPRISTINO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2021 – Non si fermano le operazioni nel Comasco per ripristinare la sicurezza e aiutare le popolazioni più colpite dalle conseguenze del maltempo. Nella giornata odierna, ha fatto sapere l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, sono 215 i volontari della Protezione civile che insieme ai Vigili del Fuoco stanno lavorando nelle zone interessate del ramo occidentale del lago di Como: Cernobbio, Maslianico, Laglio, Brienno, Blevio, Argegno, Ossuccio, Sala Comacina e Colonno.

“C’è massima attenzione da parte di Regione – ha comunicato l’assessore – nei confronti delle popolazioni flagellate dal maltempo. In questo momento numerose squadre di volontari si stanno adoperando per gestire al meglio l’emergenza; vi sono gruppi operativi provenienti dalla Provincia di Como, dalla Colonna Mobile regionale del Parco del Ticino, dall’Associazione Nazionale Alpini, e dalla Colonna Mobile della Provincia di Milano, Monza e Brianza, Varese oltre ai volontari del Comune di Milano. Ringrazio tutti coloro che in queste ore si stanno operando sul campo per aiutare le popolazioni in questo momento di enorme difficoltà”.

Numerosi anche i mezzi impiegati per le operazioni di ripristino: 15 autocarri con dotazioni trasporto mezzi e materiali, 10 autocarri con moduli idrogeologici oltre a molti mezzi d’opera come minipale, bobcat, miniscavatori, motopompe, attrezzi manuali e motoseghe.