MANIFESTAZIONI SPORTIVE, REGIONE STANZIA ALTRI 170.000 EURO PER SODDISFARE DOMANDE AMMESSE IN GRADUATORIA

SOTTOSEGRETARIO: GRANDE SUCCESSO PER LA NOSTRA INIZIATIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021. La Giunta regionale ha approvato un aumento di 170.000 euro alla dotazione del bando ‘Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo, periodo 1° aprile 2021-21 marzo 2022’. “Tramite questa misura di successo – chiarisce il sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – sono già stati erogati contributi a fondo perduto per 53 eventi. L’innalzamento della disponibilità economica sino a 1.170.000 euro ci permetterà di soddisfare molte altre richieste di finanziamento tra quelle già ammesse in graduatoria. Sostegni spesso determinanti per il successo di appuntamenti nazionali e internazionali che comportano benefici significativi per i territori ospitanti”.

QUALITÀ VITA E RILANCIO TERRITORI – “Fare sport è fondamentale – ha proseguito il pluricampione olimpico – per la qualità della vita. Per questo l’organizzazione di manifestazioni di varie discipline gioca un ruolo primario nel sensibilizzare i nostri concittadini alla pratica sportiva. Constatando il successo dell’iniziativa – ha concluso – abbiamo così deciso di incrementare la dotazione finanziaria per supportare il maggior numero possibile di manifestazioni”.

V.A.