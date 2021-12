Manovra: Mirabelli (PD), 1 milione per MiTo a Milano

Roma, 21 dicembre 2021 – “Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato approvato il mio emendamento alla manovra che stanzia 1 milione di euro per il finanziamento di “MiTo, i concerti di settembre in musica”. Lo fa sapere il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, impegnato in queste ore nel lavoro sulla Legge di Bilancio, a cui ha presentato diversi emendamenti riguardanti Milano.