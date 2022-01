Medaglia d’oro alla memoria per Giorello: firmano Claudio Martelli, Telmo Pievani, Mina Welby

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2022 – Continuano ad arrivare nuove firme per l’appello al Sindaco Beppe Sala per dare il riconoscimento al Professore di Filosofia che ha dedicato la sua vita alla divulgazione e ai diritti civili. L’annuncio pubblico è stato fatto a Radio Radicale. all’interno della trasmissione della Associazione Luca Coscioni, da parte dei promotori Gianni Rubagotti e Professor Luca Guzzardi.

Tra le firme più pesanti quelle del’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli che frequentò filosofia con lui, del suo allievo e ora Professore e famoso divulgatore televisivo Telmo Pievani oltre alla vedova di Piergiorgio Welby. Ma hanno aderito anche l’Imam Yahya Pallavicini, Presidente della Comunità Religiosa Islamica Italiana, il Venerabile Lama Paljin Tulku Rinpoche, fondatore e guida del Centro Mandala di Milano e Davide Romano, già assessore alla Cultura della Comunità ebraica di Milano. Oltre a Gianfranco Spadaccia, già segretario del Partito Radicale, e Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova. Chiunque provi stima e affetto per il Professore può aderire scrivendo alla mail giarub@yahoo.com.

L’appello verrà inviato a Sala i primi giorni di febbraio.

Una Medaglia alla Memoria di Giulio Giorello

Gentile Sindaco Sala,

il prossimo 15 giugno sarà il secondo anniversario della scomparsa del Professor Giulio Giorello e crediamo che sarebbe un degno modo di ricordarlo arrivare ad avere per allora una seria candidatura alla Medaglia d’Oro alla Memoria del Comune di Milano.

Giulio Giorello, nato e vissuto a Milano, è stato innanzitutto un esimio studioso: dopo la prima laurea in Filosofia nel 1968 conseguì la seconda in Matematica all’Università degli Studi di Pavia nel 1971, università dove insegnò Meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria. Giovanissimo ordinario di matematiche complementari all’Università degli Studi di Catania, fu poi chiamato all’Università degli Studi di Milano a ricoprire la cattedra di Filosofia della Scienza che fu di Ludovico Geymonat.

Sapeva citare a memoria interi passi delle opere di Galileo e la sua curiosità intellettuale lo spinse non solo a introdurre nel dibattito filosofico italiano pensatori innovativi e fuori dagli schemi come Imre Lakatos e Paul K. Feyerabend, ma anche, da non credente, a scavare nelle opere della teologia protestante. Gli capitò di ospitare durante le sue lezioni il cattolicissimo filosofo Giovanni Reale, magari nello stesso corso in cui faceva presentare a Paco Ignacio Taibo il suo libro sulla rivoluzione zapatista o in cui analizzava le ragioni dell’indipendentismo irlandese.

La sua disponibilità e attività come docente fu instancabile. Oltre alle ore curriculari nel suo Ateneo, teneva corsi e lezioni di filosofia della scienza (spesso pro bono) in facoltà scientifiche presso altre università – Urbino, il Politecnico di Milano, l’Università dell’Insubria, solo per citare alcune sedi. Aperto verso le esigenze degli studenti, spesso si lamentava scherzosamente di come fosse difficile fare ore in più di lezione rispetto a quelle previste dai curricula, cercava di tenere le lezioni nel tardo pomeriggio per favorire i lavoratori e viveva come una missione la diffusione e la divulgazione del sapere nella più vasta cerchia di persone.

Ed ecco in questo quadro la sua instancabile presenza nelle pagine culturali del Corriere della Sera, la collaborazione con Raffaello Cortina, editore presso cui ha fondato e diretto la collana Scienza e Idee, la assidua frequentazione e organizzazione di presentazioni ed eventi culturali nonché la presenza in momenti di alta divulgazione e dibattito d’attualità in televisione: tutti momenti di un vero apostolato laico della diffusione del pensiero.

Ma la dimensione politica, nel senso più alto del termine, di Giulio Giorello non sta solo nell’ambito della divulgazione presso gli abitanti della città, della polis per l’appunto. Giorello ha voluto e saputo schierarsi per la libertà, solitamente da posizioni scomode: nel 1987 si iscrive al Partito Radicale di Marco Pannella per salvarlo dalla chiusura. Si schiera nel 1990 per la riforma Gozzini per andare verso l’idea costituzionale del carcere anche come rieducazione del detenuto. Difende la libertà dell’individuo e del laico dalla ingerenza religiosa prendendo posizioni controcorrente su eutanasia e procreazione medicalmente assistita e partecipa alle scuole estive della Associazione Luca Coscioni. Come membro del Comitato Scientifico di Società libera sposa la causa dei popoli Birmano, Iraniano, Tibetano e Uiguro convinto che la violazione della libertà nelle loro terre è un pericolo troppo sottovalutato per la libertà nelle nostre.

Per queste e per tante altre ragioni, che sarebbe difficile elencare qui, crediamo che la città di Milano debba a Giulio Giorello questa benemerenza postuma e ci auguriamo che la sua memoria sia presente e viva in chi la amministra.

Mina Welby, vedova di Piero Welby esponente della Associazione Luca Coscioni che ha lottato per il diritto al testamento biologico in Italia

prof. Edoardo Boncinelli, genetista

Telmo Pievani, Professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova e divulgatore scientifico

Corrado Sinigaglia, professore di Logica e filosofia della scienza, Università degli Studi di Milano

Silvano Tagliagambe, professore emerito di Logica e filosofia della scienza, Università degli Studi di Sassari

Imam Yahya Pallavicini, Presidente della COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana).

Venerabile Lama Paljin Tulku Rinpoche, fondatore e guida del Centro Mandala di Milano

Davide Romano, già assessore alla Cultura della Comunità ebraica di Milano

dott. Mansur Giuseppe Baudo, Segretario della ISA Interreligious Studies Academy

Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Claudio Martelli, già Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro di Grazia e Giustizia

Fiorenzo Galli, direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano

Elio Sindoni,Ordinario di Fisica Generale e Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Gianfranco Spadaccia, già segretario del Partito Radicale

Raffaello Cortina, editore

Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista

Marcello Crivellini, già deputato del Partito Radicale

Filomena Gallo, avvocato, Segretario dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Nadia Urbinati, professoressa di teoria politica, Columbia University.

Marco Perduca, Presidente del Comitato Promotore Referendum Cannabis Legale

Pia Locatelli, Presidente Onoraria dell’Internazionale Socialista Donne

Marco Gentili, co presidente dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Forum austriaco di Cultura di Milano

Giancarlo Bosetti, Executive Chair di Reset – Dialogues on Civilizations

Antonio Troiano, giornalista, Corriere della Sera

Claudio Bartocci, professore di matematica, Università degli Studi di Genova

Davide Bonelli, editore

Ilaria Cozzaglio, ricercatrice di filosofia e teoria politica, Goethe-Universität Frankfurt

Marcello D’Agostino, professore di Logica e filosofia della scienza, Università degli Studi di Milano

Massimo Donà, professore di filosofia teoretica, Università Vita-Salute San Raffaele

Niccolò Guicciardini, professore di Storia della scienza, Università degli Studi di Milano

Nuccio Ordine, professore di Letteratura italiana, Università della Calabria

Pier Luigi Gaspa, fumettista e saggista

Giuseppe Laterza, editore

Piero Bianucci, giornalista scientifico

Riccardo Chiaberge, giornalista

Simona Morini, professoressa di filosofia della scienza, IUAV Venezia

Vincenzo Barone, professore di fisica teorica, Università del Piemonte Orientale

Luciano Tellaroli, Direttore del Circolo Filologico Milanese

Vincenzo Olita, Presidente di Società Libera

Pino Donghi, semiologo, esperto di comunicazione della scienza.

Bernardino Sassoli, consulente

Alessandro Bardini, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Anna Pompili, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Avv. Gianluca Liut, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Avy Candeli, membro della giunta della Associazione Luca Coscioni

Bruno Cappuccio, Presidente della Associazione Amici del Bosco

Carlo Troilo, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Cristiana Zerosi, coordinatrice Cellula Coscioni Milano

Enrico Borg, già consigliere provinciale a Milano

Fabio A. File’ già vicepresidente Assolombarda

Deborah Piovan, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Federico Binda, membro della giunta della Associazione Luca Coscioni

Felicetta Maltese, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Giampaolo Berni, Presidente della Associazione Milano Vapore

Giuliano Grignaschi, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Giulio Cossu, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Giuseppe di Bella, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Guido Frosina, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Johannes Actemberg, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Johannes Agterberg, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Laura Santi, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Luca Guzzardi, professore di Logica e filosofia della scienza, Università degli Studi di Milano

Marco Cappato, tesoriere della Associazione Luca Coscioni

Marina Mengarelli, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Mario Riccio, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Massimo Clara, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Matteo Mainardi Coordinatore campagna Eutanasia Legale

Michele De Luca, co presidente dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Mino Vianello, ordinario presso Dipartimento di Scienze Statistiche – Università di Roma “La Sapienza”​

Mirella Parachini, Vice segretario della Associazione Luca Coscioni

Roberto Defez, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Rocco Berardo, membro della giunta della Associazione Luca Coscioni

Salvatore Cimmino, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Sara Martelli, membro della giunta della Associazione Luca Coscioni

Sibilla Barbieri, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Stefania Bettinelli, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Tonina Cordedda, vice segretario della Associazione Luca Coscioni

Valeria Poli, Ordinario di biologia molecolare alla Università di Torino

Valerio Federico, membro di segreteria e di direzione di Più Europa

Viola Tofani, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Vittoria Brambilla, consigliera generale della Associazione Luca Coscioni

Vittorio Ceradini, consigliere generale della Associazione Luca Coscioni

Massimo Corinaldesi

Kerkhoven Hetty

Davide Foresti, tesista del Professor Giorello

Gianni Rubagotti, tesista del Professor Giorello