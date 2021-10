Medico del Lavoro: Chi è e di cosa si occupa il medico competente

Milano, 28 ottobre 2021 – L’obiettivo della medicina del lavoro è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, fare una valutazione dei rischi collegati a ciascuna mansione e redigere piani di prevenzione. Tutte queste funzioni sono svolte dalla figura del medico competente.

In questo articolo, vogliamo approfondire le responsabilità del medico competente e anche quelle del datore di lavoro in merito alla nomina di questa figura.

Medico del lavoro o medico competente?

La definizione di medico del lavoro e medico competente individuano la stessa figura; i due termini sono spesso usati indifferentemente, anche se in ambiente tecnico si utilizza di più la definizione di medico competente.

Medico competente: chi è?

Il medico competente è il medico che, all’interno dell’azienda, si occupa di prevenzione, sorveglianza sanitaria, e di tutte le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il medico competente deve essere in possesso di uno tra i seguenti requisiti:

specializzazione in medicina del lavoro;

specializzazione in medicina preventiva e psicotecnica;

specializzazione in igiene e medicina preventiva;

specializzazione in medicina legale.

Oltre alla specializzazione specifica, il medico competente deve anche partecipare allo specifico programma di formazione specifico, nonché iscriversi all’albo nazionale dei medici competenti.

Medico di competente: di cosa si occupa?

Il medico competente si occupa ed è responsabile di tutte le attività legate alla sorveglianza sanitaria, e in particolare:

collaborando con il datore del lavoro, fa una valutazione dei rischi correlati allo svolgimento delle mansioni all’interno dell’azienda;

redige un piano di prevenzione dei rischi;

effettua visite mediche per assicurare l’idoneità dei lavoratori alla mansione a loro assegnata;

si occupa dell’attività di formazione dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza, e la prevenzione dei rischi;

custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle mediche dei lavoratori.

Il medico competente è anche una figura di riferimento per i lavoratori; per esempio, effettua visite mediche su richiesta dei lavoratori per accertamenti o indagini, ma anche in occasione del cambio mansione, o alla cessazione del rapporto di lavoro. E’ prevista anche una visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni: anche di questo è responsabile il medico competente o medico del lavoro.

Infine, il medico competente svolge anche un’attività di consulenza per il datore di lavoro in materia sanitaria.

Medico competente: da chi è nominato?

Il medico competente viene nominato dal datore di lavoro. La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui i lavoratori nell’esercizio delle proprie mansioni siano esposti a rischi di tipo chimico o biologico, movimentazione dei carichi, rischi legati ad ambienti rumorosi, continue vibrazioni, ma a che orari di lavoro notturni o lunghi periodi passati a un videoterminale.

Quando l’azienda è particolarmente grande e prevede più unità produttive, il datore di lavoro nomina più di un medico competente. In questi casi, allora, è prevista anche la nomina di un medico coordinatore responsabile della coordinazione delle attività di sorveglianza sanitaria.

In tutti gli altri casi in cui la nomina del medico competente non è obbligatoria, la nomina è comunque fortemente raccomandata.

