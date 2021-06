Mercato Lorenteggio. Il 2 luglio inaugurazione del nuovo palinsesto culturale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2021 – Mercato Lorenteggio si riaccende con il lancio ufficiale di Life on Market, la prima missione spaziale alla scoperta delle incredibili forme di vita che a Mercato Lorenteggio e nel quartiere Giambellino-Lorenteggio hanno trovato il loro habitat ideale!

Venerdì 2 luglio, dalle 18.00 in poi, parte l’esplorazione con il racconto della Spesa Sospesa, delle Ricette del Futuro e di Mercati di Quartiere, tre azioni pensate per rimettere al centro l’accessibilità alimentare e il commercio di prossimità come strumenti di inclusione sociale.

Fra gli ospiti, Cristina Tajani, Assessora al Commercio e Attività Produttive, che da tempo colloca i mercati comunali coperti di Milano in una traiettoria di rinnovamento delle politiche cittadine. In questa occasione ne discuterà a partire dal libro ‘Città prossime. Dal quartiere al mondo: Milano e le metropoli globali’, appena pubblicato da Guerini e Associati.

Nell’orbita di Life on Market, Mercato Lorenteggio potrà ripristinare l’uso della pedana esterna, realizzata nel 2015 dal gruppo G124 del senatore Renzo Piano, e offrire al quartiere e alla città un nuovo palinsesto di servizi e iniziative sociali e culturali, gratuite e di qualità.

SALTA LA FILA

PROGRAMMA

18.00 – 19.30

ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Consorzio Mercato Lorenteggio e Dynamoscopio presentano Life on Market

• La Spesa Sospesa di Mercato Lorenteggio

con Sandra Valente (Comunità Nuova, ref. Rete di contrasto allo spreco alimentare del Municipio 6)

• Le Ricette del Futuro

con Matteo Tettamanzi, ideatore di Progetto FYGo (Feed You Good)

Jecoguides presenta Mercati di Quartiere

• L’e-commerce che fa bene al quartiere

con Luca Garibaldo (Jecoguides)

• Il delivery sociale

con Francesco Purpura (So.De – Social Delivery)

Cristina Tajani (Assessora Commercio e attività produttive, Comune di Milano) presenta

• ‘Città prossime. Dal quartiere al mondo: Milano e le metropoli globali’

(2021, Guerini e Associati)

dalle 19.30

APERITIVO SENZA GRAVITÀ

Ingresso libero

• Degustazione delle Ricette del Futuro di Progetto FYGo

• Aperitivo ai banchi con le specialità dei commercianti

19.30 – 21.00

C’È VITA AL MERCATO

Ingresso libero fino a esaurimento posti

• Salsa Social

Concerto dal vivo di DescargaLab

21.30 – 23.30

STELLE DEL CINEMA

Ingresso libero fino a esaurimento posti

I miserabili – Regia di Ladj Ly (Francia, 2020)

Proiezione gratuita della rassegna 2021 Scendi C’è il Cinema!