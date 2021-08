(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 19 agosto 2021 – In cima al campanile per mettere in sicurezza la cuspide con la croce della chiesa di San Bernardino a Lallo (BG), risalente al XIV secolo. L’intervento #oggi dei #vigilidelfuoco in seguito al maltempo di lunedì scorso 19 agosto.

