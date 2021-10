(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2021 – Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato per domani, lunedì 4 ottobre, l’allerta gialla per temporali e per rischio idrogeologico sul territorio milanese a partire dalle ore 4.00 del mattino.

Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.

