(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2021 – Questa sera, in zona San Siro, un ragazzo di 24 anni è stato investito da un veicolo in piazza Selinunte, riportando serie ferite. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione