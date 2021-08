Milano. A Casa EMERGENCY la camera ardente di Gino Strada

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 agosto 2021 – La camera ardente per ricordare Gino Strada sarà aperta presso Casa EMERGENCY in via Santa Croce 19 a Milano nelle giornate di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto con i seguenti orari:

sabato 16:00 -22:00

domenica 10:00 – 22:00

lunedì 10:00 – 14:00

L’ingresso è libero e aperto a tutti da via Santa Croce 19. L’accesso e il numero di persone presenti all’interno della camera ardente sarà contingentato in accordo all’attuale normativa Anti Covid-19.

Anche l’Amministrazione comunale di Rho esprime il proprio sgomento e dolore per la morte di Gino Strada.

“Nel 2002 per il legame che univa Gino Strada alla città di Rho, il Consiglio Comunale gli aveva conferito la cittadinanza onoraria.

Ha lavorato infatti per una decina di anni all’Ospedale di Rho, dove ha saputo farsi apprezzare per la sua professionalità e per le sue straordinarie doti umane.

Nel conflitto afghano, come in altre situazioni, Gino Strada con la sua diretta e personale testimonianza ha rappresentato le ragioni di chi si oppone alla logica della guerra e di chi crede nella forza del dialogo e della pace.

Un esempio reale di chi ha dedicato la propria vita per gli ultimi e i più fragili.

L’Amministrazione ha intenzione di trovare il giusto modo per ricordare e dare rilievo alla sua figura nella nostra città”.