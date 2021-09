Milano. A CityLife la prima edizione degli Emoving Days

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2021 – I prossimi 4 e 5 settembre Milano ospiterà la prima edizione degli Emoving Days, il nuovo appuntamento dedicato alla mobilità elettrica urbana. Swapfiets, primo servizio di noleggio a lungo termine di micromobilità, prenderà parte all’evento colorando del suo iconico blu elettrico l’intero quartiere di CityLife.

Per l’occasione, con lo scopo di educare e sensibilizzare alle nuove forme di mobilità, Swapfiets mostrerà alla città la sua intera gamma di prodotti, pensata per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, studenti e lavoratori milanesi, che vogliono contribuire attivamente alla rivoluzione green in atto spostandosi in maniera etica, sostenibile ma anche comoda e sicura. Un’offerta inizialmente incentrata sulle bici muscolari e sulle e-bike che, nel corso dei mesi, si è arricchita di altre soluzioni elettriche di micromobilità urbana, dal monopattino e-Kick al più recente cinquantino e-Scoot. A rendere ancora più interessante e completo il portfolio, il nuovissimo modello di bici elettrica Power 1, che il brand olandese presenterà in anteprima durante la manifestazione.

I partecipanti interessati potranno recarsi nel village allo stand Swapfiets (stand 7 in Piazza Tre Torri) per provare in prima persona la qualità dei prodotti attraverso test drive gratuiti.

In prima linea per guidare il cambiamento e rendere le città più vivibili, Swapfiets si propone come il player di riferimento per la micromobilità urbana, un settore che sta prendendo sempre più piede e che negli ultimi due anni ha visto una crescita notevole. Ma come evolverà il panorama della mobilità cittadina? Quali le nuove soluzioni all’orizzonte in ottica di maggiore accessibilità e inclusività? Come educare le nuove e convincere le vecchie generazioni a spostarsi in modo alternativo e rispettoso non solo dell’ambiente ma anche di sé stessi?

Per condividere la visione del brand e aprire nuovi spunti di riflessione su questi temi Emiliano Treggiari, brand manager di Swapfiets per Italia e Francia, prenderà parte alla tavola rotonda intitolata “Il futuro della mobilità” in programma domenica 5 settembre dalle 14.30 alle 15.20 nell’Emoving Arena.

Per accedervi sarà necessario esibire il Green Pass, fino a esaurimento dei 60 posti a sedere disponibili.