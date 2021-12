LOMBARDIA. APPROVATA IN CONSIGLIO REGIONALE NUOVA LEGGE DI PROTEZIONE CIVILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2021 – Il Consiglio regionale ha approvato la proposta della Giunta regionale per nuove misure di disciplina e riordino del sistema lombardo di Protezione civile.

“Tra gli importanti elementi di novità – ha sottolineato l’assessore Pietro Foroni – al fianco delle autorità di Protezione civile, si prevede l’attribuzione di specifiche funzioni in materia ai presidenti delle Province lombarde, quali vertici degli enti di area vasta. Oltre a consolidare le funzioni in capo a Regione, saranno le Province e la Città metropolitana di Milano, infatti, gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali per l’organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale”.

In caso di accertata impossibilità operativa conseguente all’evento calamitoso, inattività o inadempienza nel compimento di atti obbligatori, la Regione assume le determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali interessati. Fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione.

“Fondamentale importanza – ha proseguito Foroni – riveste l’articolo 16 della legge, nel quale viene formalizzato il piano regionale di prevenzione del rischio di incendio boschivo. Si regolamenta, inoltre, l’addestramento di personale altamente qualificato e l’inserimento di gruppi speciali. Un volontario più preparato e operativo, pronto a gestire situazioni di particolare intensità, può incentivare altri giovani ad avvicinarsi al volontariato di Protezione civile”.

Il nuovo testo normativo riforma il coordinamento territoriale di gestione delle emergenze, definendo con chiarezza a quali autorità di governo dei vari livelli territoriali competano la direzione strategica e il coordinamento delle risorse da impiegare in caso di emergenza, in ragione del livello di impatto degli eventi. Viene, inoltre, introdotta la figura del Coordinatore Territoriale Operativo (CTO), con compiti di coordinamento operativo delle risorse del volontariato organizzato, composto oggi da circa 500 gruppi comunali.

“Vogliamo chiarire i ruoli tra Regione, enti locali, – ha aggiunto Foroni -, quindi Comuni e Province e gruppi di Protezione civile attraverso le loro rappresentanze. Verrà anche valorizzata la diffusione della ‘cultura della Protezione Civile’, insieme all’istituzione di onorificenze specifiche. Il 26 settembre sarà la Giornata della Protezione civile regionale”.

“Il passaggio di oggi – ha concluso l’assessore – è un nuovo capitolo da cui partire. Se necessario, aggiungeremo ulteriori migliorie. E’ un testo normativo completo, tecnicamente, per sostenere l’operato della Protezione civile e valorizzare il ruolo del volontario. Una legge che guarda al futuro, disciplinando il presente”.

Pase (Lega): “Il ruolo dei volontari al centro”

“Una Legge che mette al centro l’importantissimo ruolo dei volontari”. Così Riccardo Pase, presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile al Pirellone commenta a margine dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, il Progetto di Legge Disposizioni regionali in materia di Protezione Civile. “La gestione della pandemia ha visto la Protezione Civile in prima linea con un coinvolgimento di migliaia di volontari. Si parla di oltre 400.000 giornate uomo lavorative impiegate dai volontari, spalmate su 15.000 volontari che hanno dato la loro disponibilità e hanno lavorato senza sosta in ausilio delle amministrazioni comunali, al fine di affrontare un’emergenza che ha messo a durissima prova il sistema organizzativo e sanitario non solo lombardo, ma nazionale.

Obiettivo di questo PDL, – prosegue Pase – oltre ad un allineamento con le norme nazionali, è proprio quello di rinforzare la realtà del volontariato e non solo da un punto di vista quantitativo aumentando le donne e gli uomini, ma anche qualitativo e professionale, attraverso un accurato percorso di aggiornamento e preparazione implementando anche quelle che sono le strutture presenti a livello territoriale.

Contrariamente alla norma nazionale, viene mantenuta la delega alle Province per le funzioni delegate e, all’interno di questa impostazione dove le autorità di protezione civile sono i Sindaci, il Sindaco Metropolitano, i Presidenti di Provincia e il Presidente di Regione Lombardia, è stata prevista la nuova figura del Coordinatore Territoriale Operativo (CTO), per rendere quanto più attivo possibile il volontariato di Protezione Civile. A tal proposito, ho anche presentato un Ordine del Giorno al fine di fornire adeguata copertura assicurativa a questa nuova figura e un regolamento da emanarsi entro 6 mesi disciplinerà nel dettaglio le sue funzioni.

Sono sicuro – conclude Pase – che grazie a questa legge si compia un ulteriore passo in avanti per consolidare un sistema che già oggi ha saputo dimostrarsi all’altezza di sfide assai articolate e complesse”.

Degli Angeli (M5S): «Approvate nostre proposte migliorative, soddisfatti di aver dato voce a volontari e enti locali»

Il Consiglio Regionale della Lombardia approva la nuova legge in materia di protezione civile. Marco Degli Angeli (Consigliere Regionale M5S): «Dopo settimane di ascolto delle istanze arrivate da volontari ed enti locali, abbiamo presentato proposte migliorative al progetto di legge, volte a garantire fondi a supporto di Comuni e Province. Abbiamo voluto impegnare al Giunta a garanzia di una effettiva efficacia del provvedimento. Abbiamo quindi chiesto risorse per facilitare il coordinamento fra Comuni, Province, Regioni e volontari e risorse da destinare alla formazione, alla professionalizzazione e specializzazione del personale. La Giunta ha accolto le nostre richieste. Come Movimento Cinque Stelle Lombardia siamo soddisfatti per aver dato voce ai territori e ai volontari della Protezione Civile» così il Consigliere Regionale Marco Degli Angeli al termine del Consiglio Regionale che ha portato all’approvazione del Progetto di Legge n° 188 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”.