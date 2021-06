MILANO, ASSESSORE LOCATELLI CON I CITY ANGELS AL ‘PREMIO CAMPIONE’: CONCRETO IMPEGNO DI ALTRUISMO VERSO CHI HA BISOGNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2021 – L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha partecipato oggi, alla ‘Società Umanitaria’ di Milano, alla cerimonia di consegna del ‘Premio Campione’. Il riconoscimento, organizzato dai City Angels, è giunto alla ventesima edizione.

“Ringrazio i City Angels e il loro fondatore e presidente, Mario Furlan – ha detto l’assessore Locatelli – per quello che fanno quotidianamente e per l’organizzazione di questa iniziativa, che non solo attribuisce un prezioso riconoscimento a coloro che si sono distinti particolarmente per l’impegno e l’altruismo, ma anche perché stimola in ciascuno di noi una sana ‘competizione’ a fare del bene”.

“Impegnarsi a fare qualcosa per gli altri, ancor di più in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, è fondamentale. Complimenti quindi – ha concluso l’assessore Locatelli – a tutti i ‘Campioni’ di bontà premiati oggi, per quello che hanno fatto nei duri mesi della lotta al Covid”.