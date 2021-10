MILANO, ASSESSORE LOCATELLI IN VISITA ALLA ‘SOCIETÀ UMANITARIA’: REALTÀ PREZIOSA CONTRO DISAGIO GIOVANILE E POVERTÀ EDUCATIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 ottobre 2021 – L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha visitato oggi la ‘Società Umanitaria’ di Milano, un’istituzione storica che dal 1893 svolge un’intensa attività sociale e culturale.

“La Società Umanitaria è una realtà preziosissima per il territorio, in quanto – ha dichiarato l’assessore Locatelli – è impegnata su più fronti con l’offerta di servizi di altissimo livello che vanno dalla formazione professionale all’avviamento al lavoro dei più giovani, riuscendo a soddisfare i bisogni educativi e formativi della popolazione, in particolare dei cittadini più fragili, a tutti i livelli. L’impegno e la passione degli operatori e dei volontari, a cui va il mio grazie e quello di tutta Regione Lombardia, è il valore aggiunto di questa bella realtà, che è diventata nei decenni una vera e propria eccellenza”.

“La capacità dell’Ente di erogare una vasta gamma di corsi su misura, che comprendono la formazione professionale, quella superiore e i master, ha offerto la possibilità a tanti giovani – ha sottolineato l’assessore – di garantirsi un futuro”. “In un periodo particolarmente delicato quale è quello che stiamo vivendo – ha detto Locatelli – l’attività della Società Umanitaria risulta essere ancora più preziosa per contrastare la povertà educativa e il disagio dei giovani, che come ben sappiamo sono tra i più colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Regione Lombardia è al fianco di questo ente e oggi più mai ritengo sia indispensabile rafforzare la nostra collaborazione per rispondere ai bisogni dei cittadini lombardi”.