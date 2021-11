MILANO, ASSESSORE LOCATELLI VISITA LA FONDAZIONE ‘TOGETHER TO GO (TOG)’ E LA ‘CASA DELLE STAGIONI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 novembre 2021 – Prosegue a Milano e provincia il tour tra le realtà che operano nel mondo del sociale dell’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. Prima tappa alla Fondazione ‘TOGETHER TO GO (TOG)’ centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali e sindromi genetiche con ritardo mentale.

“La Fondazione Tog – ha dichiarato l’assessore – è diventata negli anni un punto di riferimento per tantissime famiglie, in quanto in grado di fornire ai piccoli pazienti percorsi di riabilitazione specifici e strumenti preziosi per migliorare le opportunità e la qualità di vita. Nelle scorse settimane è stata posata la prima pietra del cantiere dove, all’inizio del 2023, sorgerà un nuovo polo destinato ad offrire per la prima volta cure individualizzate e gratuite non solo ai bambini, ma anche ai ragazzi più grandi”.

Seconda tappa della giornata a Pogliano Milanese, dove l’assessore ha visitato la ‘Casa delle Stagioni’.

“Nata da un progetto di rigenerazione urbana dell’ex palazzina degli anziani, la struttura oggi – ha spiegato l’assessore – ospita spazi per le associazioni, orti didattici per favorire l’incontro tra bambini, ragazzi e nonni, uno spazio compiti, un salone per eventi culturali e appartamenti per anziani. Quello realizzato a Pogliano Milanese è un bellissimo centro didattico sperimentale per l’infanzia e la terza età”.

“In rappresentanza di Regione Lombardia ho ringraziato tutti coloro che quotidianamente operano in queste strutture d’eccellenza che, in modo diverso ma ugualmente prezioso – ha concluso l’assessore Locatelli – contribuiscono a migliorare la qualità di vita dei cittadini”.