MILANO DESIGN WEEK 2021. MOSCAPARTNERS LANCIA A PALAZZO LITTA DESIGN VARIATIONS 2021

NEL CORTILE D’ONORE L’INSTALLAZIONE UNA SPIAGGIA NEL BAROCCO PROGETTATA DALLO STUDIO AIRES MATEUS.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2021 – Nella prossima edizione della Milano Design Week, dal 4 al 10 settembre, MoscaPartners presenta la manifestazione Design Variations 2021 e invita i protagonisti del mondo della

progettazione, delle istituzioni e delle aziende a celebrare il design internazionale all’interno dello storico Palazzo Litta nel cuore di Milano.

Il Cortile d’Onore del Palazzo sarà interpretato anche quest’anno da uno studio di architettura internazionale chiamato a confrontarsi con la solennità del luogo proponendo nuove riflessioni e soluzioni progettuali.

“Abbiamo confermato lo Studio Aires Mateus che lo scorso anno non ha potuto realizzare l’installazione che esprimeva, attraverso una distesa d’acqua che ricopriva l’intero cortile del Palazzo, per contrasto la necessità di un mondo più silenzioso. Dopo un anno e mezzo di ‘silenzio’ forzato abbiamo chiesto di creare un luogo che invitasse alla socialità e all’incontro” raccontano Caterina Mosca e Valerio Castelli, fondatori di MoscaPartners.

Nella sua qualità architettonica e nel rigore del suo disegno, il Cortile d’Onore accoglie l’installazione temporanea Una spiaggia nel Barocco progettata dallo studio portoghese, che intende celebrare il ricongiungimento delle persone dopo l’isolamento causato dalla pandemia.

Il progetto sottolinea il desiderio di festa e di rinnovata coesione attraverso un gioco di contrappunti con il luogo in cui si inserisce: l’evidente provvisorietà dell’opera site specific rispetto alla permanenza del Cortile del Palazzo, l’ossimoro tra la leggerezza visiva e la formalità culturale del luogo, il colore in contrasto con la sobrietà dei materiali. L’insieme di elementi si confronta apertamente nella loro diversità, in una visione metafisica e culturalmente significativa.

Design Variations 2021, a seguito del Cortile d’Onore, prosegue nella Copper Room e, attraverso il maestoso Scalone, raggiunge il Piano Nobile del Palazzo in un percorso in cui una selezione diaziende, designer, scuole e istituzioni provenienti da tutto il mondo presentano i loro lavori. Moltesono le partecipazioni che hanno confermato la loro presenza, come Mircea Anghel (Portogallo), Emmanuel Babled (Portogallo), East China Normal University (Cina), Edelgrund (Germania), Dejana Kabiljo (Austria), Korea Craft and Design Foundation (Corea), Supermama (Singapore), Wogg (Svizzera), Orografie (Italia), Casarialto Atelier (Italia) e Tensoforma (Italia).

Dal 4 settembre 2021 sarà inoltre disponibile sul sito moscapartners.it il virtual tour Design Variations 2021 ricco di informazioni e approfondimenti che accompagnerà i visitatori alla scoperta della manifestazione, permettendo la fruizione in qualsiasi momento anche da remoto.



Biografia Aires Mateus



I fratelli Manuel e Francisco Aires Mateus fondano il loro studio a Lisbona nel 1988 dove conducono l’attività di ricerca, di didattica e di progettazione. La loro architettura si contraddistingue per la purezza della forma, espressa nella combinazione di pieni e vuoti che definiscono gli spazi. Il vuoto diventa vero e proprio punto di partenza e fulcro del lavoro, come si evince dai loro progetti, quali la Casa a Leiria (2010), l’Headquarters EDP (2015), il Grândola Meeting Center (2016), la Facoltà di Architettura di Tornai (2017), la Casa a Monsaraz (2018) e la Casa a Melides I ( 2019). Riconosciuti nel panorama culturale nazionale e internazionale, lo studio ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il Pessoa Prize (2017), il Premio FAD (2010), e i premi Lledó (2018) e Ecola (2019) per il Grândola Meeting Center. Diverse volte sono stati finalisti del premio European Prize for Contemporary Architecture – Mies Van der Rohe

Award. Hanno inoltre partecipato alla Biennale di Architettura di Venezia negli anni 2010, 2012, 2016 e 2018.



DESIGN VARIATIONS 2021

4 – 10 settembre 2021

Palazzo Litta | Corso Magenta 24, Milano